BRATISLAVA. Na Slovensku bude pôsobiť 30 pediatrov z Ukrajiny, ktorí úspešne absolvovali skúšky spôsobilosti pre zdravotnícke povolanie detský lekár, informovali z tlačového a informačného odboru Úradu vlády SR.

"Skúšky spôsobilosti úspešne absolvovalo 30 uchádzačov, znamená to, že Slovensko tak získa 30 pediatrov. Je to skvelá správa vzhľadom na to, že počet lekárov, a obzvlášť pediatrov je na Slovensku nízky. Aby sme dokázali pacientom zabezpečiť kvalitnú zdravotnú starostlivosť, budeme nevyhnutne potrebovať odborný zdravotnícky personál aj zo zahraničia a práve lekári pochádzajúci z Ukrajiny môžu byť pre nás tým správnym riešením," vyhlásila predsedníčka Zboru poradcov predsedu vlády SR Elena Kohútiková.

Skúšky spôsobilosti sú prvým krokom pre etablovanie sa ukrajinských pediatrov do zdravotníckeho systému na Slovensku. Od apríla do júna ich zabezpečovala Lekárska fakulta Slovenskej zdravotníckej univerzity.

Uchádzačom boli po absolvovaní testu vydané protokoly o skúške spôsobilosti, ktoré boli zaslané aj na rezort školstva.