Kvalitná medicína sa dá naučiť len pri lôžku pacienta. Lekárska fakulta žiada novú nemocnicu

Podmienky pre klinickú výučbu sú v Bratislave neúnosné.

BRATISLAVA. V projekte novej bratislavskej univerzitnej nemocnice je nevyhnutné pokračovať.

Upozornili na to zástupcovia Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave na stredajšej tlačovej konferencii.

Desaťročia zanedbané univerzitné nemocnice

Poukázali pritom na neúnosné podmienky pre klinickú výučbu v existujúcich zariadeniach Univerzitnej nemocnice Bratislava.

"Za posledných 30 rokov sa do dnešných nemocníc Univerzitnej nemocnice Bratislava prakticky neinvestovalo. Štát nenahrádzal, že európske peniaze neprichádzali do Bratislavy. Nemocnice tak išli iba na bazál a investície boli iba do výrazne havarijných stavov," uviedol Juraj Payer, dekan Lekárskej fakulty UK.

Zhoršili sa tak podľa neho podmienky na klinickú výučbu aj na liečbu pacientov.

Poukázal na to, že Slovensko má už 30 rokov víziu postaviť novú univerzitnú nemocnicu na Rázsochách.

"Všetci sme nadobudli pocit nádeje, keď sa objavili európske peniaza z plánu obnovy," skonštatoval s tým, že zo zámeru vybudovať nemocnicu z financií z plánu obnovy sa nakoniec ustúpilo. "Nám je, logicky, úplne jedno, z akých peňazí to bude, ale či bude," doplnil.

Payer preto apeluje na vládu, ktorá vzíde zo septembrových parlamentných volieb, aby projekt novej nemocnice nezastavila.

"Musíme mať dôstojné podmienky na výučbu medikov a lekárov, musíme vedieť poskytovať adekvátnu univerzitnú zdravotnú starostlivosť našim pacientom a musíme mať dostatočné financovanie výučby medikov," vyhlásil.

Okrem novej univerzitnej nemocnice je podľa dekana pre zlepšenie klinickej výučby študentov a poskytovania zdravotnej starostlivosti potrebná aj rekonštrukcia existujúcich nemocníc. Poukázal pritom na pokles lôžok v nemocniciach.

"V prípade, že bude postavená nová nemocnica na Rázsochách, síce poskytne 800 lôžok, ale to aj tak nenahradí všetky tie lôžka, ktoré dnes máme," doplnil.

Kvalitná medicína sa dá naučiť len pri lôžku pacienta

Prodekan Lekárskej fakulty UK pre špecializačné štúdium a certifikačnú prípravu Peter Jackuliak poznamenal, že aj študenti považujú priestory, kde prebieha klinická výučba, ako neuspokojivé.

"Lekárska fakulta sa dlhodobo snaží udržať si vysokú kvalitu prípravy medikov zavádzaním nových metód výučby, hlavne využívaním simulačných technológií. Žiaľ, kvalitná medicína sa robí a dá sa naučiť pri lôžku pacienta. A tá kvalita klinickej výučby je významne determinovaná priestormi a fungovaním nemocnice, čo my ako fakulta samostatne nevieme priamo ovplyvniť," ozrejmil.

Zástupcovia Lekárskej fakulty UK poukázali na to, že novú univerzitnú nemocnicu by sa podarilo sprevádzkovať až v horizonte ôsmich až desiatich rokov.

"Dovtedy je nevyhnutná permanentná obnova a rozvoj súčastí Univerzitnej nemocnice Bratislava, čo si vyžaduje investície už dnes," podotkol Payer. Jedným z dočasných alternatív by mohlo byť aj spustenie klinickej výučby v nemocnici Bory.

"My sa tomu vonkoncom nebránime, nejaké rokovania už aj boli. Budeme radi, keď v nejakej forme výučba bude prebiehať," dodal.

Lekárska fakulta zároveň vyzdvihla riaditeľov nemocníc, že sa snažia vhodné podmienky vytvoriť aj napriek nedostatočným investíciám.

Súčasná vláda ustúpila od zámeru financovať univerzitnú nemocnicu na Rázsochách z financií z plánu obnovy.

Minister zdravotníctva Michal Palkovič to odôvodňoval hroziacim reputačným rizikom, ako aj problematickými chybami, ktorých odstránenie by trvalo tri až šesť mesiacov.