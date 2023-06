Legálne by sa k správam SIS už nedostal. Prečo má pre Kollára zmysel zostať šéfom parlamentu

Kollára bude parlament odvolávať v utorok.

BRATISLAVA. Až do volieb sa už nemusí konať žiadna schôdza parlamentu, poslanci plánovane zasadnú najbližšie až po predčasných voľbách. Pôjde však už o novozvolených zákonodarcov.

Prečo by malo záležať na tom, či Boris Kollár po priznanom domácom násilí na niekoľko posledných týždňov príde o svoju funkciu šéfa parlamentu? Šanca, že sa tak stane, je pre neochotu väčšiny strán odvolať ho malá.

OĽaNO tvrdí, že Kollár pravdepodobnosť odvolania minimalizoval ešte viac tým, keď sa pridal k opozícii a „zarezal“ 27-návrhov zákonov, ktoré chcela strana Igora Matoviča pretlačiť na júnovej schôdzi.

Sme rodina podľa neho vymenila predčasné ukončenie schôdze za podporu pre svojho predsedu. Návrhy OĽaNO boli pritom s najväčšou pravdepodobnosťou nezákonné.

Denník SME zhrnul šesť dôvodov, pre ktoré má pre Kollára zmysel zostať druhým najvyšším ústavným činiteľom. Siedmy bod vysvetľuje, prečo by parlament aj po jeho odvolaní zrejme naďalej riadila Sme rodina.

1. Všimol by si zrážku z platu?

Borisovi Kollárovi náleží každý mesiac základný plat poslanca 3912 eur. Ako poslanec s trvalým pobytom v Bratislave dostáva ako paušálne náhrady ďalších 2348 eur. Z funkcie predsedu parlamentu mu vyplýva príplatok 498 eur.

Kollár tak každý mesiac zarába 6758 eur v hrubom. Ak by prišiel o funkciu, stal by prinajhoršom radovým poslancom bez ďalšej platenej parlamentnej funkcie, a teda prišiel by len o funkčný príplatok. Mesačný príjem by mu klesol na 6260 eur v hrubom, teda o sedem percent.

Z pohľadu celkového Kollárovho majetku ide o natoľko bezvýznamný rozdiel, že jeho plat s istotou nie je hlavnou motiváciou, zotrvať na čele parlamentu.

V roku 2016 Kollár odhadol hodnotu svojho majetku na 33 miliónov eur, pred rokom nadácia Zastavme korupciu odhadla vo svojej analýze hodnotu jeho majetku na najmenej 21 miliónov eur.

Patria doň lyžiarske stredisko Donovaly, Fun rádio a rádio Vlna, vila v Thajsku, byty v Španielsku, umelecké diela, ale aj nespresnená „jedna z najvzácnejších známok na svete“, zistila nadácia.