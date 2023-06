Šimečka: PS má najpriehľadnejšie financovanie

Som hrdý na to, že PS má na kandidátke veľké zastúpenie žien, tvrdí predseda.

Kandidačné listiny musia strany odovzdať do prvého júla. Progresívne Slovensko už svoju ukázalo, je na nej zatiaľ najviac žien, na listine sa striedajú po jednom mene muži a ženy.

Predseda PS MICHAL ŠIMEČKA odpovedá na otázky, prečo si strana nepožičala peniaze z banky, ale od podnikateľov a či je za zmenu hlasovania v Európskej únii na kvalifikovanú väčšinu.

Michal Šimečka v roku 2013 získal titul D.Phil (PhD) v oblasti politológie a medzinárodných vzťahov na University of Oxford,

na sneme Progresívneho Slovenska sa stal v roku 2020 podpredsedom strany a o dva roky neskôr vystriedal Irenu Biháriovú vo funkcii predsedu,

od roku 2022 je jedným z podpredsedov Európskeho parlamentu,

bol výskumným pracovníkom Ústavu medzinárodných vzťahov v Prahe a poradcom českého ministra zahraničia.

Mal by podľa vás Boris Kollár (Sme rodina) odstúpiť po tom, čo sa priznal, že zbil svoju priateľku?

Myslím si, že áno. Teraz nejde o to, či je to Boris Kollár alebo ktokoľvek iný. Keď sa človek v jeho postavení ako druhý najvyšší ústavný činiteľ nielenže prizná, ale povie, že by zbil ženu znova, tak by mal odstúpiť. Nie je na to ospravedlnenie ani žiadny legitímny dôvod. Navyše sú podozrenia, že možno bola zneužitá tajná služba. To všetko spolu vypovedá o tom, že pre ochranu dobrého mena Národnej rady aj pre základnú politickú kultúru by mal Boris Kollár odísť.

Nemal by premiér odvolať riaditeľa SIS Michala Aláča? Je tu vážne podozrenie, navyše, Aláč namiesto toho, aby prešetril, či autá tajnej služby sledovali pani Richterovú, rovno povedal, že si to vymyslela a určite sa nezneužila tajná služba. Nie je zvláštne, že takto vystúpil?

Tu je dôležité povedať, že sú to zatiaľ iba podozrenia. Ani policajný prezident nepotvrdil, že išlo o autá SIS. Ťažko sa to aj dohľadáva, ak tomu správne rozumiem. Takže jasné, že to musí byť nezávislé a dôkladne prešetrené.

K riaditeľovi SIS nemám dôveru už dlho. Dlhodobo hovoríme, že bez ohľadu na to, či ide o Sme rodina alebo inú politickú stranu, riaditeľ SIS by sa mal obsadzovať inak ako politickou nomináciou. Mal by sa obsadzovať odborníkom na základe transparentného procesu. Pôsobenie pána Aláča v rámci vojny v polícii v uplynulých troch rokoch naozaj nedodáva na dôvere.

Predstavili ste kandidátku, kde sa striedajú muži a ženy. Politici neustále hovoria, že je ťažké zohnať ženy na kandidátku a do politiky. Konzervatívni politici by na vašu kandidátku mohli povedať, že ste dali vysoko ženy len preto, že sú ženy, že je to nejaký typ kvót. Nemajú pravdu?

Nemajú pravdu. Nech sa s tými ženami stretnú v diskusiách o odborných témach a uvidia, či sú tam preto, že sú ženy, alebo preto, že sú odborníčkami vo svojej oblasti, niečo dokázali, majú silný príbeh a hlavne sú to najlepšie možné kandidátky do Národnej rady.

Dobre, ale máte to naozaj pol na pol.