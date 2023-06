Ocenenia učiteľov môžu podľa prezidentky zvýšiť spoločenský kredit ich profesie

Ocenených a nominovaných učiteľov prijala a zagratulovala im.

BRATISLAVA. Ocenenia Zlatý Amos a Učiteľ roka prispievajú k tomu, aby sa zmenil pohľad spoločnosti na učiteľskú profesiu a zvýšil či obnovil jej spoločenský kredit. Uviedla to prezidentka SR Zuzana Čaputová na sociálnej sieti. Ocenených a nominovaných učiteľov prijala a zagratulovala im.

"Prijatie prezidentkou je pre slovenské učiteľky a učiteľov dôležitým signálom, že ich práca nie je prehliadaná a opomenutá. Je to zároveň aj povzbudenie pre celú spoločnosť, aby si viac všímala svojich pedagógov, nadväzovala s nimi dialóg, vytvárala im podmienky a podporovala ich v tom, aby mohli do slovenských škôl a tým aj do miest a obcí prinášať inovácie, búrať predsudky, znižovať mieru nenávisti medzi ľuďmi," uviedol laureát ocenenia Učiteľ Slovenska 2022 Rastislav Očenáš.

Hlava štátu prijala tiež účastníkov programu Komenského inštitútu, ktorý organizuje Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica. Inštitút realizuje aj ocenenie Učiteľ Slovenska.

"Veľmi si vážim, že naša krajina má učiteľky a učiteľov, ktorí denno-denne prinášajú hodnoty a vzory ľudskosti, spolupráce a erudovanosti do škôl a tried naprieč Slovenskom," dodala jeho manažérka Zuzana Labašová.