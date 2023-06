Školské odbory poukázali na nepripravené reformy a časté striedanie ministrov

Pokiaľ sa takto často menia ministri, menia sa názory aj veci týkajúce sa chodu školstva.

BRATISLAVA. Končiaci sa školský rok bol z pohľadu predsedu Odborového zväzu školstva Pavla Ondeka veľmi hektický, pretože sa v priebehu neho vystriedali na ministerstve školstva štyria ministri.

Podľa Ondeka to neprináša dobré výsledky pre školstvo, ale skôr to narúša školskú stabilitu, spokojnosť a riešenie problémov. "Pokiaľ sa takto často menia ministri, menia sa názory aj niektoré veci týkajúce sa dobrého chodu školstva," povedal.

Ako ďalej poznamenal, z pohľadu rokov je to už 24. minister od vzniku samostatnosti Slovenska.

Nepripravené reformy

Počas školského roka sa podľa Ondeka riešila novela školského zákona, ktorá sa týkala škôl, a s ňou spojená kurikulárna reforma. Ondek poznamenal, že na zmenu je potrebné, aby boli pripravení pedagogickí zamestnanci i tí, ktorí vzdelávajú nových pedagógov, teda pedagogické a prírodovedecké fakulty, ale aj školy.

"A tak to nie je. My chceme urobiť niečo zo dňa na deň a tu vidíme obrovský problém. Dokonca bol prijatý aj termín, že všetko sa to má v rámci kurikulárnej reformy natvrdo prijať od septembra 2026. Myslíme si, že to je veľmi krátka doba," podotkol Ondek s tým, že aj preto vznikla petícia.

Ondek poukázal aj na energetickú krízu, ktorá poznačila aj školy.

Vyššie platy

Za dobré považujú školskí odborári zvýšenie platov od 1. januára pre nepedagogických zamestnancov o sedem percent a pre pedagogických a odborných zamestnancov, učiteľov vysokých škôl a vedcov o desať percent. Od septembra dôjde opäť k zvýšeniu platov pre tie isté kategórie zamestnancov.

Pri nepedagogických zamestnancoch to bude desať percent a pre ostatné kategórie 12 percent.

"Považujeme to za dobrý krok, aj keď sme požadovali viac," uviedol Ondek.

Ako však dodal, platy v školstve však nie sú na takej vysokej úrovni, ako by mali byť. Problém vidí aj v platovom ohodnotení nepedagogických zamestnancov.