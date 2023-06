Pediatri podávajú výpovede z ambulantných pohotovostných služieb

Žiadajú dodržiavanie Zákonníka práce aj rešpektovanie pracovného času.

BRATISLAVA. Stovky pediatrov k piatku podávajú výpoveď z ambulantných pohotovostných služieb . Odôvodňujú to okrem iného ich nedostatkom a preťaženosťou.

Žiadajú dodržiavanie Zákonníka práce, rešpektovanie pracovného času, práva na oddych po práci aj na ochranu zdravia.

Poukazujú pritom na to, že návrhy na zmenu fungovania pohotovostí v parlamente nepodporili, informovala Slovenská spoločnosť primárnej pediatrickej starostlivosti Slovenskej lekárskej spoločnosti.

"V systéme chýba každý piaty pediater a každý druhý z tých, čo pracujú, je dôchodca: pre ilustráciu, ak by sa všetci pediatri, ktorí sú v dôchodkovom veku rozhodli ísť zajtra do dôchodku, zostalo by takmer 600-tisíc detí bez prístupu k pediatrickej starostlivosti. Vekový priemer primárnych pediatrov na Slovensku je 59 rokov," uviedla Slovenská spoločnosť primárnej pediatrickej starostlivosti ako jeden z dôvodov podania výpovedí.

"Napriek tomu sa nenašiel jediný poslanec v parlamente, ktorý by našu výzvu a argumentáciu našej spoločnosti, podporenú ministerstvom zdravotníctva do parlamentu predložil," dodala spoločnosť.