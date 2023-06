Nadávky, ktoré sa cudzinci naučia po slovensky skôr, ako vedia napočítať do 10

Správy, ktoré zaujali cudzincov.

10. Dovolenkári majú ďalšie možnosti, kam odletieť zo Slovenska

Z Bratislavy napríklad do Karibiku: Bratislava airport to launch flights to the Caribbean

9. Slovenská akadémia vied oslavuje 70 rokov, Vedec roka je známy, či zlepšená diagnostika rakoviny prostaty

Čo nové v slovenskej vede: Improved cancer diagnostics, space mission. Busy months in Slovak science

8. Štýlový piknik v Sade Janka Kráľa s niekoľkými koncertmi na vás čaká už v prvú júlovú sobotu

Výber podujatí v Bratislave, ktoré vás nebudú stáť ani cent: 3 things to do in Bratislava for free in the next seven days

Gotická veža v Sade Janka Kráľa, pri ktorej sa piknik bude odohrávať. (zdroj: SME - Jozef Jakubčo)

7. Sú odolné voči insekticídom a s pribúdajúcim otepľovaním sa budú dostávať do čoraz vyšších zemepisných šírok

Nebezpečné komáre začínajú prenikať na Slovensko: Dangerous mosquito species appear in Slovakia

6. Čo je originál a čo kópia? Nová výstava v SNG ponúka náhľad do histórie kopírovania

Výstava ukazuje aj najväčšie gotické a barokové diela: Lost Gothic altar piece of the biggest church in Bratislava shines in refurbished gallery

5. The Slovak Spectator sa pýtal umelej inteligencie na rady pri zmene zamestnania a čo to obnáša stať sa dobrým učiteľom

Hoci chatbot vie veľa, vás nepozná: Can ChatGPT help you find your dream job?

4. Príďte si užiť taliansku atmosféru v Starom meste alebo niekoľko koncertov v najbližších dňoch



Týždenný výber 10 podujatí v Bratislave: Top 10 events in Bratislava for foreigners

Bratislavské Staré mesto. (zdroj: TASR)

3. Bratislava má množstvo galérií, múzeí či divadiel. Otázka je, ktoré sa oplatí cudzincom navštíviť?

The Slovak Spectator prináša veľký prehľad: A foreigner’s guide to exploring art in Bratislava

2. Tá irónia, keď človek, čo celý život hovoril, že bojuje proti korupcii, teraz upláca ľudí cez sľuby na bilbordoch

Britský novinár o predčasných voľbách: Why do Slovaks sell their votes so cheaply?

1. O nadávkach v slovenčine aj v angličtine a výrazoch, ktoré pomôžu uľaviť si od bolesti

Slová, ktoré sa cudzinci naučia skôr, než vedia počítať: Slovak Matters: Not quite swearing

