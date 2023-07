Špeciálny prokurátor navrhol väzbu pre obvineného z vraždy v Dubnici

Muž čelí obvineniu za obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy spáchaný surovým spôsobom.

BRATISLAVA. Špeciálny prokurátor Daniel Lipšic navrhuje väzbu pre Jána M., ktorý čelí obvineniu z úkladnej vraždy v Dubnici nad Váhom.

Vyplýva z informácií, ktoré poskytla hovorkyňa Generálnej prokuratúry (GP) a Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Zuzana Drobová.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok NAKA obvinila Jána M. z úkladnej vraždy v Dubnici nad Váhom Čítajte

"Špeciálny prokurátor včera v neskorých večerných hodinách podal na Špecializovaný trestný súd návrh na vzatie obvineného J. M. do väzby, a to z dôvodov útekovej a preventívnej väzby," priblížila hovorkyňa. Dodala, že Ján M. čelí obvineniu za obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy spáchaný surovým spôsobom a so sexuálnym motívom.

Vo štvrtok v ranných hodinách bola zavraždená 39-ročná A. B. z Novej Dubnice pri novej cyklotrase v záhradkárskej oblasti Lieskovec v Dubnici nad Váhom. Podľahla početným sečným zraneniam, páchateľa bezprostredne po skutku zadržala polícia.