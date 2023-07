Ukrajinské deti sa už budú môcť učiť z oficiálnych učebníc slovenčiny

Učebnice sú vhodné pre prácu s deťmi cudzincov.

BRATISLAVA. Ukrajinské, ale i ďalšie deti sa od septembra budú môcť učiť z oficiálnych učebníc slovenčiny. Nový štátny vzdelávací program totiž obsahuje doteraz chýbajúce vzdelávacie štandardy pre slovenčinu ako druhý jazyk.

To umožnilo, aby odporúčaciu doložku dostali i publikácie Aha, slovenčina! a Svet okolo nás po slovensky.

„Učebnice a pracovné zošity na výučbu slovenčiny ako cudzieho alebo druhého jazyka sme vydali presne pred rokom. Urýchlene sme pracovali na ukrajinsko-slovenskej verzii a zabezpečenia tlače dostatočného množstva, aby sa mali ukrajinské deti z čoho učiť,“ priblížila v tlačovej správe Alona Kurotová z jazykovej školy iCanSchool, ktorá pripravila a vydala sadu učebníc slovenčiny.

Doposiaľ boli pedagógovia pri výučbe cudzojazyčných detí nútení čerpať z neakreditovaných materiálov, keďže vzdelávacie štandardy pre slovenčinu ako druhý jazyk neboli schválené. Učebnice sú vhodné pre prácu s deťmi cudzincov, ale i pre deti odídencov z Ukrajiny či deti Slovákov žijúcich v zahraničí.

Materiály tvorí sada učebníc, pracovných zošitov a doplnkových učebných materiálov. Sú pre deti v školskom i predškolskom veku a môžu napomôcť integrácii či inklúzii detí do vzdelávacieho procesu. Na príprave učebníc sa podieľali i odborníci z Národného inštitútu vzdelávania a mládeže.

„V súčasnosti učebnice už pomohli 18-tisíc ukrajinským školákom v rámci celého Slovenska, a tiež s nimi pracujú učitelia slovenčiny pre deti Slovákov žijúcich v zahraničí v zahraničných vzdelávacích centrách v Európe aj zámorí," uvádza sa v tlačovej správe. Kurotová dodal, že k učebniciam majú prichystané i školenia pre učiteľov.

Je potrebné vyriešiť povinnú školskú dochádzku ukrajinských detí, myslí si Kurotová. Slovensko podľa nej prichádza o ich potenciál, ktorý by mu mohol priniesť výhody v podobe demografie a kvalifikovanej pracovnej sily. „Slovensko ponechalo na rozhodnutí rodiča, či požiada o zaradenie svojho dieťaťa do vyučovacieho procesu.

Na druhej strane sa nedostali do školy deti, ktoré rodičia chceli zapísať. Školy ich odmietli z dôvodu nedostatku miesta. Výsledkom je, že asi len 40 percent ukrajinských detí sa zapísalo do slovenskej školy,“ vysvetľuje Kurotová. Je toho názoru, že školy by ukrajinské deti mali prijímať spádovo, podľa bydliska. iCanSchool spolu s Nadáciou Alony Kurotovej súhlasia i s výzvou Centra vzdelávacích analýz.

To v otvorenom liste vyzvalo ministerstvo školstva, aby sa povinná školská dochádza čo najskôr začala vzťahovať na všetky deti na území Slovenska v príslušnom veku, a tiež aby bola školám poskytnutá vhodná podpora na ich prijatie a začlenenie do vzdelávania.