Operovali ho v pondelok doobeda.

Správu budeme aktualizovať.

BRATISLAVA. Odsúdený mafiánsky podnikateľ Marian Kočner je už podľa informácií SME po operácii. Zákrok podstúpil v ružinovskej nemocnici v Bratislave.

Do hlavného mesta priviezli Kočnera v nedeľu okolo pol druhej poobede. Bolo to už v krátkom čase druhýkrát, keď ho z väzenia v Leopoldove previezli do tejto nemocnice.

Kočner si v leopoldovskej väznici odpykáva 19-ročný trest za falšovanie zmeniek.

Ostáva v nemocnici