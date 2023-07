Šéf SDKÚ si na Dzurindu pamätá len matne. Kandidujú aj strany bez šance na úspech

Komunisti majú stále 1800 členov.

Ondrej Janíček si kandidatúru rozmyslel, jeho strana však do volieb ide. (Zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

BRATISLAVA. So 17 ľuďmi bude kandidátka strany Karma najmenšou z 25, ktoré do nedeľňajšej polnoci preložili strany, ktoré sa chcú zúčastniť septembrových parlamentných volieb.

Karmu zaregistrovali len 17. mája a jej najznámejšou osobnosťou mal byť podnikateľ Ondrej Janíček.

Zviditeľnila ho kauza trenčianského baru Fatimu a bývalá sudkyňa a štátna tajomníčka za Smer Monika Jankovská, ktorá ho neprávom poslala na 15 mesiacov do väzenia.

Po 22 rokoch Janíčka oslobodili a Jankovská je obžalovaná, že za rozsudok proti Janíčkovi zobrala úplatok.

Janíček ohlásil vstup do politiky, aby bojoval proti korupcii a za lepšiu vymožiteľnosť práva, no pred týždňom prekvapujúco oznámil, že stranu Karma opúšťa.

„Spoluzakladatelia chceli netransparentné financovanie v rozpore s mojím presvedčením,“ vysvetľuje, no podrobnosti spresniť nechcel.

Zvyšní dvaja spoluzakladatelia ho vraj prehlasovali. To, že strana ide do volieb bez neho, ho prekvapilo. „Cítil som, že zneužili moje meno. Chcel som do politiky priniesť niečo nové, ale nepodarilo sa mi to,“ hovorí Janíček.

Štatutárnym orgánom strany sa stal ďalší zo spoluzakladateľov Michal Vicena.

„Strana ide ďalej. Dávame dohromady finančné prostriedky. Nebudem sa vyjadrovať, čo sa stalo, pôjde k tomu v priebehu niekoľkých dní vyhlásenie,“ hovorí Vicena.

V článku sa ešte dočítate: prečo vyzerá facebookovy profil SDKÚ ako recesistická stránka

ako niektorí skúšajú prepojiť politickú stranu s rozbehom vlastného startupu

prečo sa komunisti nakoniec nedohodli s Andrejom Dankom

Program ešte nemajú, Vicena je rád, že pre krátkosť času aspoň stihli podať kandidátku.

Podobní dobrodruhovia, ktorí nemajú takmer žiadnu šancu uspieť, sa nájdu pred každými voľbami. Sú tiež ochotní zaplatiť kauciu 17-tisíc eur, ktorá sa im vráti len, ak získajú aspoň dve percentá.