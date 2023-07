Kažimír si na súd doniesol graf o výbere daní za jeho ministrovania. Proces je mu nepríjemný, no neodstúpi

Čo zaznelo v rámci prvej svedeckej výpovede?

PEZINOK. Grafy Petra Kažimíra sa stali legendárnymi, keď chcel v roku 2011 v televíznej diskusii dokázať dramatický prepad cien plynu za vlád Smeru.

V priamom prenose ho vtedy vysmial šéf SaS Richard Sulík a v ďalších dňoch sa len potvrdilo, že niekdajší minister financií pracoval s pomiešanými údajmi.

Dnes, už ako guvernér Národnej banky, to však Kažímír skúšal s grafom aj na špecializovanom súde. Ako obžalovaný pred ním stál prvý raz, pre podozrenia z korupcie mu hrozí päťročný trest.

„Toto je graf efektivity výberu daní. Má profil Mariánskej priekopy,“ vysvetľoval Kažimír na súde s vytlačeným grafom na papieri veľkosti asi A2.

„Je tu vysoká efektivita výberu pred vstupom do EÚ, najnižší bod v čase kolapsu Finančnej správy v roku 2012 a relatívne strmý kopec nahor, keď som nastúpil na post ministra financií,“ hodnotil svoje sedemročné pôsobenie vo funkcii ministra Kažimír.

V niekoľkominútovom intre, ktoré bolo akýmsi prierezom jeho politickej kariéry, ďalej vysvetľoval, že takéto výsledky by nemal, ak by nebol čestný a manipuloval by daňové kontroly.