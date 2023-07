Kollár z postu šéfa parlamentu neodstúpi, bude čeliť odvolávaniu

Všetci rozprávajú iba o následku, tvrdí.

BRATISLAVA. Boris Kollár (Sme rodina) neodstúpi z postu predsedu Národnej rady a bude čeliť svojmu odvolávaniu na mimoriadnej schôdzi o 14:00, pretože chce, aby sa všetci dozvedeli, že chránil život a zdravie svojho ročného dieťaťa.

Povedal to na tlačovom brífingu.

„Všetci rozprávajú iba o následku, ale nikto o príčine. Ja som v prvom rade chránil život a zdravie svojho ročného dieťaťa, ktoré ešte nevedelo chodiť,“ povedal.

Zdôraznil, že nepovedal, že by išiel znova fackať Barboru Richterovú, ale že by znova chránil život a zdravie svojich detí, keď budú napadnuté.

„Akými prostriedkami, to by sa videlo, podľa toho, čo by sa udialo,“ dodal.

Podčiarkol, že je proti násiliu na ženách a vyzval všetkých chlapov, aby prestali útočiť na ženy. Zároveň vyzval všetky ženy aj mužov, aby prestali týrať deti, pretože o tom tu nikto podľa jeho slov nerozpráva.

Keď sa hnutie Sme rodina dostane do parlamentu, prvé čo predloží, bude zákon o ochrane žien a o ochrane detí.