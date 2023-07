OĽaNO povedú do volieb jeho zakladatelia. Za novú krv označil Matovič bývalého šéfa Úradu vlády

Matovič predstavil kandidátku.

Igor Matovič prekvapil. Na svoju kandidátku sa mu podarilo prilákať nových “obyčajných ľudí“ aj neznáme tváre. Líder hnutia OĽaNO a po novom aj šéf trojkoalície však dal priestor aj zakladateľom strany, vrátane rodiny.

Na tlačovú konferenciu, na ktorej kandidátov predstavil meškal. Symbolicky ju hnutie uskutočnilo na námestí SNP, "kde Slovensko začalo zápas o slobodu." Pred kamery sa postavil v tričku s nápisom "my vás mafii nepredáme" a nadchádzajúce voľby označil za svoj boj proti mafiánskemu štátu.

Jednotkou na zozname je už po tretíkrát žena, županka Žilinského samosprávneho kraja – Erika Jurinová. Tá patrí spolu s Matovičovým bratrancom a trnavským županom Jozefom Viskupičom a poslancom OĽaNO Martinom Feckom k zakladateľom hnutia. Viskupičovi sa ušlo piate miesto na kandidátke, Feckovi 22.

Matovič cez víkend oznámil, že sa spája s Kresťanským hnutím Anny Záborskej a stranou Za ľudí Veroniky Remišovej. Vznikla tak koalícia, ktorá môže na volebnú kampaň minúť síce až 9 miliónov, no na to, aby sa dostala do parlamentu, musí získať o dve percentá viac, ako by Matovič potreboval samostatne. Poslanci OĽaNo sú na kandidátke od 11 miesta.

Potiahnu koalíciu župani?

Matovič sa zrejme spolieha aj na podporu županov v regiónoch.

Jurinová je na čele žilinskej župy už druhé volebné obdobie. V komunálnych voľbách jej odovzdalo hlas viac ako 80-tisíc ľudí.

Župa sa pod jej vedením dostala do problémov kvôli trojmiliónovej pokute zo strany Úradu pre verejné obstarávanie. Sankcia kraju hrozí kvôli predĺženiu starých, nevýhodných zmlúv s dvornými autobusovými prepravcami.