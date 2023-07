My sme les zaslala stranách riešenia pre lepšiu ochranu prírody

Iniciatíva politikov žiada, aby sa inšpirovali pri tvorbe volebných programov.

BRATISLAVA. Iniciatíva My sme les zaslala relevantným politickým stranám desať návrhov riešení, ktoré smerujú lepšej ochrane prírody na Slovensku, predovšetkým v národných parkoch.

Politikov žiada, aby sa nimi inšpirovali pri tvorbe volebných programov, neskôr aj programového vyhlásenia vlády a výkonu mandátov. Iniciatíva okrem iného požaduje, aby štát investoval do transformácie regiónov národných parkov a ponúkol tak miestnemu obyvateľstvu reálne ekonomické alternatívy k práci v lesnom hospodárstve.

„To by okrem rozvoja prírodného turizmu malo obnášať aj podporu strategicky významných veľkých projektov, ktoré môžu priniesť do regiónu udržateľný rozvoj, nové pracovné miesta a celkovo ekonomický profit vo väčšej miere. Príkladom by mohla byť obnova historických úzkorozchodných tratí, školy v prírode a podobne,“ uviedla iniciatíva v žiadosti pre politické strany.

Ďalej navrhuje, aby sa národné parky stali orgánom štátnej správy. Chce tiež odstrániť zo zákona podmienku, že v národných parkoch musí byť najprv schválená zonácia, až potom môžu štátne pozemky prejsť pod správu ministerstva životného prostredia.

Pri financovaní z Envirofondu žiada zaviesť pravidlá, ktoré budú určovať, na aké aktivity a činnosti sa budú môcť prostriedky využívať. Iniciatíva tiež navrhuje podporiť reintrodukciu zubra, bobra a ďalších veľkých cicavcov, čím skôr spustiť avizovaný výkup súkromných pozemkov v národných parkoch a prispôsobiť náš systém chránených území cieľom Európskej únie mať do roku 2030 tridsať percent územia únie chránených, z toho desať percent v bezzásahovom režime.

„Ako krajina nachádzajúca sa v Karpatoch, ktoré predstavujú jednu z najzachovalejších častí EÚ s nadregionálnym významom, budeme mať pravdepodobne povinnosť chrániť aj viac ako priemer,“ dodala.

Občianska iniciatíva My sme les zastáva názor, že dobre chránené národné parky predstavujú významnú časť riešenia výziev, ako je klimatická kríza a kríza biodiverzity, s ktorými sa aktuálne potýka naša spoločnosť.

„Zlepšenie ich stavu predstavuje strategickú investíciu, pretože pomáhajú zmierňovať suchá a povodne, chránia zdroje pitnej vody, viažu prebytočný uhlík z atmosféry a pomáhajú chrániť životne dôležitú biodiverzitu. Okrem toho zabezpečujú v regiónoch pracovné miesta a celkovo zlepšujú ekonomickú situáciu,“ uviedol Ondrej Kameniar z iniciatívy My sme les.

Poukázal na to, že 1. apríla 2022 vstúpila do platnosti reforma národných parkov. Začal sa tak proces ich premeny na územia, kde je reálnou prioritou ochrana prírody, no ešte ani zďaleka nie je zavŕšený. Komunita My sme les bude pozorne sledovať, ako sa k jej odporúčaniam postavia politické strany.