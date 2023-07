Výpovede zo služieb detských pohotovostí dala asi tretina pediatrov.

BRATISLAVA. Problémy detských pohotovostí bude napokon možno riešiť parlament na mimoriadnej schôdzi. Po rokovaní vlády takéto riešenie načrtol minister zdravotníctva Michal Palkovič.

Rezort zdravotníctva navrhol pre preťaženosť celého systému skrátenie ordinačných hodín detských pohotovostí. Takúto iniciatívu si však neosvojil žiadny poslanec a tak sa ani nedostala na rokovanie pléna.

Podľa Palkoviča sa však skrátením ordinačných hodín z 22:00 na 20:00 zaoberajú, tému označil za veľmi akútnu.

„S pánom premiérom zvažujeme, že takúto mimoriadnu schôdzu budeme iniciovať," uviedol. Išlo by teda o vládny návrh, ktorý by v prípade schválenia ministrami putoval do parlamentu.

„Musí prejsť vládou, a keď prejde vládou, tak už aj vzhľadom na tie výzvy, ktoré od politikov prichádzajú, predpokladáme, že ten náš vládny návrh bude podporený," zhodnotil.

Palkovič potvrdil, že výpovede zo služieb detských pohotovostí dala asi tretina pediatrov.