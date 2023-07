Minister Palkovič: Na zazmluvnenie Borov teraz štátna poisťovňa nemá peniaze

Ženy si zaslúžia humánne interrupcie, tvrdí minister zdravotníctva.

„Je potrebné nastaviť systém troch poisťovní tak, aby skutočne fungoval a aby v ňom existovala reálna súťaž. Aby pacienti cítili rozdiel, či sú poistení v jednej, druhej alebo tretej poisťovni,“ hovorí minister zdravotníctva MICHAL PALKOVIČ na to, či by mala vzniknúť jedna štátna zdravotná poisťovňa.

Rozpráva aj o tom, či Penta škodí, alebo prospieva zdravotníctvu a vysvetľuje svoj výrok o tom, že existujú iba dve pohlavia.

Preťažení pediatri podávajú výpovede, parlament nepodporil skrátenie pohotovostných služieb o dve hodiny. Všeobecná zdravotná poisťovňa nepokročila so zazmluvnením nemocnice Bory, strana SaS ministra Palkoviča vyzýva, aby riaditeľa poisťovne odvolal.

Stovky pediatrov dali výpovede z detských pohotovostí, v nočných službách zostanú nedobrovoľne. Je to reakcia na to, že poslanci nepredložili návrh na skrátenie ordinačných hodín ambulantných pohotovostí z desiatej večer na ôsmu. Aké riešenia sú na stole?

Od začiatku svojho pôsobenia na ministerstve vnímam ambulancie ako veľmi vážny problém, ktorý tlačíme pred sebou už dlhé obdobie.

Tak ako všetky problémy, ktoré máme v zdravotníctve, nie?

Keď v zime došlo k dofinancovaniu ústavnej zdravotnej starostlivosti, tak na tú ambulantnú sa nesústredilo. Takže je to pre mňa primárna téma, o ktorej diskutujem so všetkými zástupcami. My ako ministerstvo zdravotníctva, sme si osvojili pripomienky nielen pediatrickej, ale aj ambulantnej sféry. Okrem iných vecí sme začali intenzívne pracovať na katalógu výkonov. Preto ma mrzelo, že sa nám v časti pediatrickej ambulantnej pohotovostnej služby nepodarilo nájsť partnera - ani jeden z poslancov si neosvojil jednoduchý krok, a to skrátenie ordinačných hodín o dve hodiny. My sme začali zdravotníckym výborom, ale tú tému som komunikoval viac ako tri týždne s mnohými politikmi. Napriek tomu, povedzme si otvorene, nie je to sexi téma.

Čo vám povedali politici, keď ste ich požiadali o takúto pomoc?

Povedali, že nie je úplne jasné, aký by bol dosah na urgenty. My sme deklarovali, že keď boli ordinačné hodiny v roku 2017 skrátené z 24-hodinovej služby počas víkendov a z 12-hodinovej služby na 22. hodinu, urgenty narástli približne o štyri percentá. Neočakávame, že by ten dosah bol dramatický. Tejto argumentácii veľmi neverili.

Ďalším dôvodom bol negatívny postoj Asociácie štátnych nemocníc, Asociácie nemocníc Slovenska a Lekárskeho odborového združenia, ktoré razantne odmietali akékoľvek zmeny v tejto časti.

Hoci skrátenie ordinačných hodín nie je systémovým riešením, ministerstvo zdravotníctva to vnímalo ako gesto voči lekárom, že si vážime ich prácu a že sú regióny, kde to naozaj pomôže. Možno to nepomôže v Nitre alebo v Bratislave, ale pomôže to v odľahlých častiach, kde lekár končí o desiatej, domov príde o polnoci a o siedmej ráno už je v ambulancii. V tejto súvislosti sme sa báli najmä dvoch vecí. Aká bude kvalita ambulantnej starostlivosti a čo spôsobí odchod pediatrov nad 65 rokov do dôchodku. Tým by sme ohrozili nielen ambulantnú pohotovostnú službu, ale aj dennú ambulantnú starostlivosť.

Bola tiež diskusia o posunutí začiatku zo siedmej napríklad na 12. hodinu, aby lekári nemuseli ísť hneď po službe do ambulancie. To je síce možné, ale služba sa tým predĺži do nočných hodín, čiže nič sa tým nezíska. Zároveň pracujúci ľudia by s tým mali problém, pretože by museli čakať pol dňa, aby mohli ísť s dieťaťom na pohotovosť. Toto bolo neriešiteľné. Určite budeme o túto tému komunikovať aj s pánom premiérom.

Aké sú teda riešenia?