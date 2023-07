Víkendový výber: Prejsť takmer osemdesiat kilometrov a vidieť vyše osemdesiat zázrakov

Pravidelná dávka víkendového čítania.

Príjemný víkend! Kiná premietajú nový film o dobrodruhovi Indiana Jonesovi, ale aj dva dokumentárne filmy, ktoré nakrútil skutočný svetobežník s dobrodružnou povahou. Pavol Barabáš dokázal už veľakrát zdolať fyzicky aj psychicky náročné podmienky v nedostupnom teréne a ešte o tom podal aj filmárske svedectvo. O čom najnovšie a prečo, rozpráva v rozhovore s reportérom Danielom Bernátom.

Prečo treba prekresliť obraz neandertálca, a nielen na plátne, ale aj na našej mentálnej mape, sa reportér Peter Getting zhováral s britskou archeologičkou. Vo svojej novej knihe totiž zhŕňa dôkazy, že neandertálci boli nielen vynachádzaví, zruční, zvedaví a bystrí, ale aj altruistickí a tvoriví.

Alexander Dubček bol v šesťdesiatych rokoch politikom so statusom rockovej superhviezdy. Robert Kirchhoff vo svojom novom filme Všetci ľudia budú bratia pripomína, že legendy o Dubčekovi začali vznikať už v Kirgizsku, kde sa dostal ako štvorročný chlapec. Čo zistil o Dubčekovi a aký pohľad na neho prináša, opisuje reportérka Kristína Kúdelová, ktorá sa uplynulý týždeň zúčastňuje na filmovom festivale v Karlových Varoch a prináša odtiaľ viaceré texty o nových filmoch. Medzi nimi aj o českej komédii o tom, ako nám, dospelým, zasahujú mamy do života.

Reportérka Soňa Jánošová zase strávila štyri dni 80-kilometrovým peším putovaním za umením a priniesla z neho reportáž. Festival Into the Miracles bol ojedinelý a výnimočný projekt, ktorý spojil najrôznejšie formy moderného umenia, putovania na dlhej trase, spoznávanie málo objavených regiónov Tekov a Hont a neopakovateľných zážitkov, ktoré so sebou toto umelecké pútnictvo prináša.