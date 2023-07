Veľvyslanec USA Rana: Myslím, že pán Fico chápe dôležitosť NATO, a že Smer to určite chápe

Nestretne sa s nikým, kto popiera holokaust.

„Musím však dodať, že niektoré jeho nedávne výroky, najmä označovanie prezidentky Čaputovej za americkú agentku, sú absolútne nevhodné,“ hovorí americký veľvyslanec GAUTAM RANA o výrokoch Roberta Fica (Smer).

Fico protiamerické postoje stupňuje a pomáhajú v tom aj Republika a SNS.

Gautam Rana od roku 2022 je veľvyslancom Spojených štátov amerických na Slovensku,

predtým bol námestníkom vedúceho misie na veľvyslanectvách USA v Alžírsku a v Slovinsku,

bol tiež riaditeľom pre Afganistan a Pakistan v Národnej bezpečnostnej rade,

vyštudoval ekonómiu a medzinárodné vzťahy na University of Pennsylvania, právo na Vanderbilt University a strategické bezpečnostné štúdiá na National Defense University.

Ako často sa stretávate so slovenskými politikmi?

Celkom pravidelne. Je to jedna z hlavných úloh, ktorú má americký veľvyslanec vo svete. Mojím cieľom je posilniť vzťah medzi Slovenskom a Spojenými štátmi.

Znamená to stretávať sa so Slovákmi z celého politického spektra, s politickými lídrami, obchodnými lídrami, rád sa stretávam so študentmi, hovorím s novinármi ako ste vy. Politici sú však v tomto procese veľmi dôležití.

Prečo ste sa vôbec stretli s pánom Ficom? Neuvažujete o ňom ako o extrémistovi, keďže jeho nedávne výroky by mohli byť považované za extrémistické?

Pán Fico je bývalým trojnásobným premiérom a je momentálne lídrom v prieskumoch. Existuje možnosť, že by mohol byť budúcim premiérom alebo významným členom vlády. Rozhodnutie, koho si zvolia za lídrov, je na Slovákoch.