Detaily vraždy v Dubnici: Vrah čin zrejme plánoval, pred súdom sa k nemu nepriznal

Vrahovi hrozí doživotie.

BRATISLAVA. Páchateľ brutálnej vraždy v Dubnici nad Váhom sa podľa súdu na skutok pripravil. Niekoľko hodín pred činom sa potuloval v okolí, zaobstaral si mačetu a nachystané mal aj gumené rukavice, ktorými chcel zahladiť stopy.

Ján M., ktorý dnes čelí obvineniu z úkladnej vraždy so sexuálnym motívom, sa k skutku nepriznáva. Sudca v uznesení, ktorým ho poslal do väzby, opisuje, že ohavný čin mal svedkov, ako aj to, že páchateľ po vražde telo obete zneuctil.

V prípade dokázania viny Jánovi M. hrozí až doživotie za mrežami. Môže sa však stať, že páchateľ bude nestíhateľný pre svoj psychický stav, ako to bolo v minulosti.

V článku sa dočítate ako sa vrah na skutok pripravoval

čo predchádzalo vražde

čo videli a počuli svedkovia

v akom štádiu je kontrola postupu polície aj príslušnej prokuratúry

Nebezpečný pre spoločnosť

Prítomnosť poškodenej vyhľadával od januára 2021. Napriek jej výslovnému nesúhlasu, zavraždenú Andreu B. a jej rodinu opakovane telefonicky kontaktoval prostredníctvom správ a listov, poškodzoval majetok jej rodiny, opakovane ju čakával pred domom, ako aj na ceste do práce a z práce, pričom sa ju snažil sprevádzať, prečo musela upraviť aj svoj rodinný život.

„Jeho správanie viedlo až k zhoršeniu jej zdravotného stavu a podaniu trestného oznámenia,“ ozrejmil sudca Špecializovaného trestného súdu v Pezinku, ktorý Jána M. poslal 1. júla do väzby v Nitre.

Sudca tvrdí, že doteraz zistené skutočnosti nasvedčujú, že skutok, pre ktorý bolo začaté trestné stíhanie, bol spáchaný, má znaky obzvlášť závažného zločinu a sú dôvody na podozrenie, že tento skutok spáchal obvinený.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Kto zlyhal v prípade vraždy Andrey? Útočníka v minulosti nepotrestali pre jeho nepríčetnosť Čítajte

Pri svojom rozhodovaní prihliadal na to, že obvinený vedie "túlavý spôsob života, prespáva na rôznych miestach, je bez zamestnania, existuje podozrenie, že trpí závažnou duševnou poruchou, nevlastní žiadnu nehnuteľnosť, nemá rodinu, a pri zadržaní nemal pri sebe doklady totožnosti“.

V minulosti bol Ján M. pre prenasledovanie Andrey trestne stíhaný a skončil vo väzbe. Prípad však zastavil znalecký posudok lekára, ktorý konštatoval nepríčetnosť. Niekoľko mesiacov potom sa Ján M. liečil v psychiatrickej liečebni v Sučanoch.

Znalec vo svojom posudku napísal, že obvinený trpel závažnou duševnou bludovou poruchou prejavujúcou sa prítomnosťou paranoidného a erotomanického bludu. Sudca dnes vysvetľuje, že blud spôsoboval, že sa snažil vynútiť si pozornosť a opätovanie lásky druhej osoby.

„Vo svojom súhrne tieto skutočnosti odôvodňujú reálnu obavu z toho, že by obvinený mohol ujsť alebo sa skrývať, aby sa tak vyhol trestnému stíhaniu alebo trestu, čím je u neho daný dôvod útekovej väzby,“ napísal v odôvodnení väzby.

Špeciálny prokurátor Daniel Lipšic, ako aj obvinený proti rozhodnutiu súdu o väzbe sťažnosť nepodali. Rozhodnutie je tak právoplatné.

Príprava

V anonymizovanom uznesení súdu sa spomína, že Ján M. mal odsledovaný denný režim zavraždenej Andrey vrátane jej každodennej dochádzky do zamestnania, kam chodila cez cyklotrasu prechádzajúcu popri záhradkárskej oblasti.

On sám vo svojej výpovedi spomína, že na miesto prišiel už v stredu a zdržiaval sa v prírode.

So sebou si vzal aj vražednú zbraň, mačetu s veľkosťou čepele 34 centimetrov. „Vopred si ju pripravil tak, že sivou textilnou páskou pripevnil k rámu svojho bicykla puzdro od mačety, aby samotnú mačetu mal okamžite k dispozícii a vedel ju čo najrýchlejšie použiť,“ opísal sudca s tým, že Ján M. mal pripravené aj chirurgické rukavice.

Vražda

Potom vyčkával, kedy pôjde Andrea do práce, a keď ju zbadal približne o 7.45 na cyklochodníku, pripojil sa k nej s cieľom nadviazať debatu. Andrea však reagovala podráždene a okrem iného Jánovi M. povedala: „Ak ma naozaj ľúbiš, tak ma necháš ísť vlastnou cestou a uľaví sa tak tebe, ako aj mne!“ cituje sudca z vyšetrovacieho spisu.