Kováčikovi hrozí, že mu súd predĺži väzenie o ďalší rok. Nezaplatil stotisícový trest

V druhej kauze, ktorá je ešte na súde, prídu vypovedať aktéri vojny v polícii.

BRATISLAVA. Bývalému špeciálnemu prokurátorovi Dušanovi Kováčikovi hrozí, že mu osemročné väzenie predĺžia o ďalší rok.

Ani viac než rok po právoplatnom verdikte v jeho prvej kauze nezaplatil 100-tisícový finančný trest. Bol súčasťou rozhodnutia Najvyššieho súdu, ktorý minulý rok v máji odsúdil Kováčika na osem rokov.

„Peňažný trest nebol do dnešného dňa zaplatený,“ potvrdila hovorkyňa špecializovaného súdu Katarína Kudjaková. Termín na úhradu uplynul ešte v marci.

V texte sa dočítate prečo Kováčik nezaplatil

prečo sa bude o zaistení majetku Kováčika rozhodovať nanovo

aké ďalšie kauzy, v ktorých figuruje Kováčik, sú na súdoch

ktorí aktéri vojny v polícii prídu vypovedať na súd v druhej Kováčikovej kauze

prečo sa proces presunie dočasnej z Banskej Bystrice do Pezinka

Kováčik pôvodne žiadal o to, aby mohol stotisícový trest splácať. Navrhol, že by najskôr zaplatil 30-tisíc eur, a to do dvoch mesiacov. Zvyšných 70-tisíc eur sľuboval splatiť do dvoch rokov.