Slovenská veľvyslankyňa v Keni mala zneužívať štátne peniaze

BRATISLAVA. Existuje podozrenie zo zneužívania štátnych peňazí veľvyslankyňou v Keni, ktorou je Katarína Žuffa Lelingdonová.

Celou záležitosťou sa má už zaoberať generálna inšpekcia ministerstva zahraničných vecí.

Oznamovateľ, ktorého osobné údaje sú redakcii agentúry SITA známe, už podal všetky informácie rozšírené o oznámenie o bossingu (šikana podriadených) a nezákonnom nakladaní s úradnými listinami generálnej inšpekcii ministerstva.

Oznamovateľ sa dokonca obrátil aj na Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti.

Víkend s rodinou mala kryť pracovnou cestou

Veľvyslankyňa v Keni Katarína Žuffa Lelingdonová, ktorá sa ujala funkcie v septembri 2021, mala podľa oznamovateľa zneužívať štátne peniaze napríklad pri platení predĺženého víkendu v luxusnom rezorte pre celú rodinu manžela a dcéru vrátane svokrovcov v kenskom letovisku Watamu. Predĺžený víkend na kenskom pobreží mala veľvyslankyňa „kryť“ svojou pracovnou cestou. Ubytovanie si mala nechať preplatiť v plnej výške zo štátneho rozpočtu.

Škoda v tomto prípade tak dosahuje niekoľko stoviek eur.

„Celkovo pri tejto jednej pracovnej ceste počas predĺženého víkendu 16 až 19. februára 2023 spôsobila veľvyslankyňa dokázateľne štátu škodu vo výške minimálne 792 eur. Pripočítať musíme ešte leteckú prepravu a poslané auto so šoférom (600 kilometrov tam aj späť), ako aj ďalšie výdavky spojené s diétami. Účelovosť tejto pracovnej cesty, ktorá mala zakryť tento predĺžený víkend nechávame na posúdenie,“ uviedol oznamovateľ.

Vyúčtovanie bolo v poriadku, tvrdí ministerstvo

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR odmietlo, že by spomínaný predĺžený víkend bol zo štátnych peňazí uhradený aj pre rodinných príslušníkov pani veľvyslankyne.

„Za ubytovanie bola uhradená suma vo výške 118 684 Kenských šilingov, t. j. 881,13 eur. V sume neboli zahrnutí žiadni rodinní príslušníci ani iné osoby,“ uviedol komunikačný odbor ministerstva.

Ministerstvo taktiež tvrdí, že išlo o pracovnú cestu, ktorú veľvyslankyňa Katarína Žuffa Lelingdonová absolvovala na základe pozvania guvernéra provincie Killifi.

Okrem guvernéra a zástupcov provincie Kilifi, bola počas celej dĺžky trvania pracovnej cesty prítomná zástupkyňa Ministerstva zahraničných vecí a diaspóry Kenskej republiky.

„Posilňovanie spolupráce a vzťahu s miestnymi vládami, a teda vycestovanie do regiónu je bežnou súčasťou práce veľvyslancov a diplomatov. Prispieva sa tým zároveň k zviditeľneniu Slovenskej republiky a našich aktivít. Závery návštevy boli vo viacerých bodoch medializované na celoštátnej úrovni v anglickom aj swahilskom jazyku. Pracovná cesta zároveň zabezpečila účasť guvernéra Kilifi nadchádzajúci týždeň na EÚ-Keňa biznis fóre (21. – 22. februára 2023), počas ktorého sa guvernér spolu so zástupcami provincie Kilifi stretol so slovenskou delegáciou podnikateľov, čím sme vytvorili priestor na nadviazanie kontaktov potenciálnych budúcich partnerstiev,“ dodal komunikačný odbor.

Pravidlá ubytovania

Nie všade si môže slovenský veľvyslanec vybrať akékoľvek ubytovanie počas svojej pracovnej cesty. Limity na ubytovanie pri zahraničných pracovných cestách pre vybrané hlavné mesta krajín sveta určuje generálny tajomník služobného úradu ministerstva zahraničných vecí. Pre lokalitu Malindi sa však dané limity nevzťahujú.

„Pri zabezpečovaní ubytovania sa v zmysle interných predpisov postupuje čo najhospodárnejšie. Okrem finančného hľadiska sa vzhľadom na miestne špecifiká berie do úvahy štandard bezpečnosti, hygienická úroveň a dostupnosť ubytovania,“ konštatoval komunikačný odbor, ktorý sa k ďalším detailom situácie na kenskom veľvyslanectve neplánuje vzhľadom na ochranu osobných údajov vyjadrovať.

Na záver oznamovateľ poukázal aj na možný konflikt záujmov v prípade veľvyslankyne v Keni Kataríny Žuffa Lelingdonovej . Vnútorná kontrolná činnosť na zastupiteľských úradoch je totiž v rukách hospodára. V prípade slovenskej veľvyslankyne v Keni je však hospodárom jej manžel.