Platia agentúry účastníkom prieskumov? Ako ich vyberajú? (otázky a odpovede)

Stačí pri prieskume tisíc respondentov?

BRATISLAVA. Ako by dopadol prieskum, keby sa ľudí pred mäsiarstvom pýtali, koľkí sú vegetariáni? Alebo keby anketári zisťovali podporu politickej strany na podujatí, ktoré strana organizuje a výsledky by vzťahovali pre celé Slovensko?

Aby bol prieskum dôveryhodný, musia sa prieskumné agentúry riadiť overenými vedeckými postupmi. Inak by mohli dáta ľahko skresľovať.

V najbližších mesiacoch bude vychádzať množstvo predvolebných prieskumov, ktoré môžu byť dôležité aj pre rozhodovanie voličov v septembrových predčasných voľbách.

Denník SME preto oslovil viaceré prieskumné agentúry a pripravil otázky a odpovede o tom, ako prieskumy volebných preferencií vznikajú a na aké veci si treba dávať pozor pri čítaní ich výsledkov.

1. Prečo majú prieskumy väčšinou tisíc respondentov? Stačí to?

Prieskumné agentúry zväčša pracujú s odpoveďami približne od tisíc ľudí. To, aká veľká je celá populácia, pritom dôležité nie je. Aj v osemdesiatmiliónovom Nemecku bežne využívajú tisícovú vzorku, hovorí Mikuláš Hanes z prieskumnej agentúry NMS Market Research. Je to kompromis medzi presnosťou a nákladmi, vysvetľujú agentúry.

Výsledky každého prieskumu totiž ovplyvňuje štatistická chyba. Pri tisíc ľuďoch vzniká štatistická chyba okolo troch percentuálnych bodov. Ak by bola vzorka dvojnásobná a pýtali by sa dvetisíc ľudí, štatistická chyba by sa zmenšila len o niekoľko desatín percentuálneho bodu a zároveň by narástli náklady, vysvetľuje Hanes.

,,Robili sme už prieskum s asi 70-tisíc účastníkmi, ale ekonomicky je to neúnosné,’’ spomína Hřích.

Podstatné je, aby bola vzorka reprezentatívna a odzrkadľovala rozloženie spoločnosti. Potom sa jej výsledky môžu zovšeobecňovať aj na celú populáciu. To agentúry zabezpečujú kvótami, ktoré tvoria na základe údajov o rozložení populácie zo Štatistického úradu. Sledujú napríklad pohlavie, vek, kraj, veľkosť miesta bydliska, národnosť či vzdelanie respondentov a tieto charakteristiky tiež navzájom krížia.

,,Nemôžu byť napríklad všetci vysokoškolsky vzdelaní len z Bratislavy,’’ upresňuje Hanes.

Aj pri vzorke menšej ako tisíc respondentov by mohol byť prieskum s pomocou kvót reprezentatívny. Výsledky prieskumov sa však často triedia a dáta sa interpretujú napríklad aj podľa toho, ako by volili ľudia z jednotlivých regiónov a tým sa vzorka ešte zmenšuje, hovorí Hřích.

2. Ako to, že agentúry prichádzajú s rôznymi výsledkami?

Ako môže byť v takmer rovnakom čase v agentúre AKO podpora SaS okolo osem percent a vo Focuse len okolo päť?

Konkrétne výsledky prieskumov rôznych agentúr sa môžu líšiť. Podstatné je preto sledovať skôr intervaly, v ktorých sa strany pohybujú, a trendy jednotlivých agentúr v čase, radí Hřích.

Odchýlky vo výsledkoch spôsobuje napríklad rozličný spôsob zberu dát. Osobne, telefonicky a online oslovujú totiž agentúry mierne odlišný typ populácie.