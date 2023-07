Šimko považuje svoje statusy za súkromnú literárnu činnosť. Hamran podľa neho z funkcie neodíde

Svoje statusy minister neľutuje.

BRATISLAVA. Dočasný minister vnútra Ivan Šimko označil svoje vyjadrenia smerom k polícii za svoju súkromnú literárnu činnosť.

Okrem policajného prezidenta Štefana Hamrana však pre Šimkovu súkromnú činnosť na sociálnych sieťach zvažuje odchod celé vedenie Policajného zboru vrátane inšpekcie ministerstva vnútra či Národnej kriminálnej agentúry.

Spor medzi ministrom vnútra a policajným prezidentom odštartovali ministrove statusy na facebooku. Komentoval v nich prácu polície v prípade vraždy v Dubnici nad Váhom.

Krvavý útok mačetou sa odohral 29. júna a prišla pri ňom o život 39-ročná žena. Hamran považuje postup zasahujúcich policajtov za správny a jedného z nich dokonca zvažuje odmeniť.

„Veľmi mi je ľúto, keď ku mne prenikajú prípady policajnej arogancie. Najviac ma bolí, ak sa dozviem, že vyhasol ľudský život, lebo policajt nebezpečenstvo nebral vážne,“ napísal minister s tým, že treba rozlišovať policajtov, ktorí robia inštitúcii hanbu.

O týždeň neskôr sa zasa vyjadroval k "rozviazaným rukám v polícii“, ktoré jej garantoval predchádzajúci minister Roman Mikulec. „Nie priatelia, žiadne rozviazané ruky tu ľudia s pištolami a putami mať nesmú! Patria pod kontrolu politiky," napísal.

V článku sa dočítate: Prečo by Šimko svoje vyjadrenia nemenil.

Čo odznelo z úst bývalého ministra Mikulca.

Prečo Odór Šimka odvolať nemôže.

Aký má na celý konflikt názor politológ.

Šimko považuje konflikt s Hamranom za uzavretý, vedenie polície však avizuje, že rokovania stále prebiehajú. K ďalšiemu stretnutiu by podľa premiéra Ľudovíta Ódora malo prísť ešte v stredu.

Zatiaľ čo zainteresované strany s vyjadreniami vyčkávajú, politické strany sa predbiehajú v tom, koho by mal konflikt stáť miesto. OĽaNO trvá na odvolaní ministra Šimka, Smeru by zasa vyhovovalo, ak by z postu zosadil policajného prezidenta.

Neľutuje to

Šimko zastáva názor, že postup polície v prípade vraždy v Dubnici treba preveriť. Rovnako ako sa vyjadril po tragédii pred týždňom, by sa vyjadril aj dnes. „Tie statusy boli reakciou na brutálnu vraždu. Mám v úmysle sa aj naďalej tou situáciou zaoberať. Tak ako som si to myslel aj vtedy, tak si to myslím aj teraz,“ hovorí.

Na stretnutí vraj policajný prezident nežiadal nič, ale jeho odchod z funkcie by ho neprekvapil.