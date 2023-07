Šéfka dúhového Pridu: Sme opatrnejší v tom, kto bude na pódiu rečniť, politici to tento rok nebudú

To, že dúhové rodiny nemajú istoty, je krehké najmä pre deti.

„Uvedomili sme si, že po vraždách na Zámockej musíme prísť na tohtoročný Pride s hlbokou myšlienkou, aj keď to bolo to veľmi náročné a trúchlivé. A tak chceme ukázať, že LGBTI+ ľudia sú hrdí a nezničiteľní a nedajú sa vymazať,“ hovorí JANA MIČEKOVÁ, ktorá je riaditeľkou Dúhového Pridu Bratislava.

Pride sa v Bratislave uskutoční v sobotu 22. júla na novom mieste - Námestí slobody. Špeciálnu pozornosť venovali jeho organizátori nielen vytvoreniu čo najbezpečnejšieho prostredia, ale aj tomu, kto vystúpi s príhovormi.

„Zakázali sme účasť ľudí, ktorí by mohli kandidovať vo voľbách,“ dodáva Mičeková.

V rozhovore sa dozviete aj Prečo v tomto ročníku použili nezničiteľnú vlajku,

ako riešia bezpečnosť na Pride,

ako ľudia vnímajú, že tím kvír festivalu vedie hetero žena,

prečo tentoraz zakázali príhovory politikov a političiek a ako ich vyberajú,

čo svetu prinášajú dúhové rodiny,

v čom sa Slovensko môže inšpirovať od Česka v otázke legislatívnych zmien.

Lebo už sme raz takí – hrdí a nezničiteľní, hlása slogan k tohtoročnému festivalu Dúhový PRIDE Bratislava. Odkazujete tým na posledný rok, ktorý bol pre LGBTI+ ľudí výnimočne náročný?

Samozrejme. Chceme tým povedať, že sú to hrdí a nezničiteľní ľudia, ktorí sa nedajú vymazať.

Zažívajú rôzne veci od nepochopenia u najbližších, cez šikanu na školách, až po nadávky a absolútne nedôstojné označovanie politikmi v parlamente. Napriek všetkému tu vždy boli, sú a budú.

V rámci otvorenia Pride mesiaca ste predstavili aj nezničiteľnú vlajku, ktorá je vyrobená zo špeciálneho materiálu. Je nehorľavá, nepriestrelná, odolná pri pokuse o prerezanie. Ako vznikala?

Materiál sa volá Twaron a používa sa napríklad na výrobu nepriestrelných viest. S nápadom nás oslovili kreatívci Martin Keder a Juraj Bartoš, ktorí vytvorili kampaň. Fotografie nafotil Braňo Šimončík a video režíroval Gregor Valentovič - čiže hviezdne obsadenie reklamného sveta.

Táto vlajka prišla ako odpoveď na udalosti z minulého roka pred Teplárňou a nám sa to veľmi zapáčilo, lebo ide o silnú myšlienku. Vlajka je naozaj nezničiteľná, neprerezateľná a nepriestrelná a všetky tieto vlastnosti majú charakterizovať kvír komunitu.

Uvedomili sme si, že po vraždách na Zámockej musíme prísť na tohtoročný Pride s hlbokou myšlienkou, aj keď to bolo to veľmi náročné a trúchlivé.

Organizátorský tím Dúhového Pridu Bratislava, v pozadí s nezničiteľnou vlajkou. (zdroj: Dúhový Pride Bratislava)

Vražda na Zámockej, verbálne aj fyzické útoky, spolitizovanie medicínskej tranzície transrodových ľudí, odmietnutie uznesenia europarlamentu v súvislosti s LGBTI+ ľuďmi, stále chýbajúce zrovnoprávňujúce zákony. To všetko sa stalo na Slovensku za uplynulý rok. V čom bola príprava tohtoročného Pridu odlišná od minulosti?

Jedna moja kolegyňa vyslovila myšlienku, že na tohtoročný Pride po všetkých udalostiach všetci čakajú. Robíme krásny a farebný festival, ktorý však stále nie je len oslavou, ale poukazuje aj na nerovnosti v spoločnosti a na to, že Slovensko uplatňuje na niektorých svojich občanov a občianky dvojaký meter.

V iných európskych mestách to môže byť oslavný deň, my stále musíme upozorňovať na chýbajúce práva a po minulom októbri, bohužiaľ, aj na to, že môže dôjsť aj k najohavnejším činom. Odkedy pre bratislavský Pride pracujem, naozaj nikdy som do festivalu neinvestovala toľko času a príprav, ako tento rok.

V minulosti sme sa s organizačným tímom začali stretávať na zopár dní v mesiaci obvykle až na jar, teraz sme boli v móde príprav prakticky od jesene. Myslím si, že tohtoročný Pride bude ešte silnejší ako predtým, hoci zrejme aj preto, lebo bude mať aj trpkú príchuť.

Jana Mičeková (1985) Je predsedníčkou rady v občianskom združení Dúhový Pride Bratislava.

Na organizovaní dúhového pochodu sa podieľa už ôsmy rok.

Vyštudovala kulturológiu.

Mysleli ste na to, že to môže byť stmeľujúci deň, ktorý môže kvír ľuďom dodať určitú nádej a silu?

Každú jednu akciu, ktorá je o komunite alebo pre ňu, robíme už s úplne inou emóciou. Po októbri to nejde inak.

Neviem, či sa to postupne rozplynie v čase, no odvtedy robíme s určitou ťažobou, tak práve preto do toho dávame viac energie a viac dôležitosti.

Chceme, aby si to na festivale ľudia užili, lebo tak by si to určite priali Matúš a Juraj. Aj oni chodili na Pride a boli veľmi výraznou súčasťou komunity.

V posledných rokoch nedošlo na Pride k násilným zrážkam, preč sú aj roky, keď hromadne prichádzali výtržníci a neonacisti. Budú sa môcť ľudia aj tento rok cítiť na Pride bezpečne?

Robíme všetko preto, aby bol festival najbezpečnejší, ako sa len dá. Aj bezpečnostné zložky sú po prvom teroristickom útoku na Slovensku veľmi obozretné. Podávajú nám pomocnú ruku a vytvárajú nové špeciálne systémy, ktoré sú nevyhnutné pre takéto podujatie.

Na bezpečnosť sa po Zámockej dbá ešte viac. Máme aj vlastnú SBS, ktorá komunikuje s policajnými zložkami. Tie k nám pristupujú s veľkým rešpektom, niektoré mestské policajné zložky dokonca z vlastnej iniciatívy prechádzajú školeniami o kvír ľuďoch, z čoho sa veľmi teším.