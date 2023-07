Sú vážne chorí a potrebujú drahý liek. Stanú sa pacienti s liekom na výnimku obeťou šetrenia VšZP?

Štátna poisťovňa chce ušetriť na výnimkách desať miliónov eur.

BRATISLAVA. Sú vážne chorí, niektorí aj nevyliečiteľne. Potrebujú liek, ktorý sa u nás neprepláca z verejného zdravotného poistenia.

A väčšina z nich si ho nemôže dovoliť, lebo je príliš drahý. Nezriedka zaň ani nie je náhrada, ktorú by preplatili zdravotné poisťovne.

Pacienti preto žiadajú zdravotné poisťovne, aby im liek preplatili na výnimku. Pre niektorých je to otázka života a smrti.

Napríklad pre Mariana Petráša z Liptova. Keby mu vlani po článkoch SME súkromná zdravotná poisťovňa Dôvera neschválila na výnimku liek ofev na idiopatickú fibrózu pľúc, dnes by už zrejme nebol medzi živými.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Predĺži mu život. Dôvera konečne schválila stavbárovi z Liptova liek na fibrózu pľúc Čítajte

Najväčšia a štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa však musí šetriť, lebo do konca roka jej hrozí strata až 240 miliónov eur. Ušetriť má vyše 51 miliónov eur.

Aj preto minister zdravotníctva Michal Palkovič odvolal v pondelok šéfa VšZP Richarda Strapka.

Strapko v reakcii na svoje odvolanie poodhalil, že obeťou šetrenia, ktoré od neho chcelo ministerstvo, majú byť aj pacienti s liekmi na výnimku.

V článku sa dočítate: na akých pacientoch s liekom na výnimku chce VšZP ušetriť

koľko chce na nich ušetriť

aké dôsledky to pre nich môže mať

Rukojemníci straty

V e-maile, ktorý poslal redakciám, Strapko obvinil ministerstvo, že ho nútilo, aby poisťovňa prestala "zo dňa na deň" schvaľovať poistencom lieky na výnimky.

"Ak by sa toto opatrenie vzhľadom na nami vyvolaný tlak a náš nesúhlas nezmenilo, znamenalo by ohrozenie liečby pre takmer 4000 ťažko chorých aj onkologických poistencov," napísal odvolaný riaditeľ.

"Nie je to, samozrejme, pravda," tvrdil v pondelok Palkovič. Všetky opatrenia na to, aby sa VšZP finančne ozdravila, sa podľa neho robia pre to, aby "sme zabezpečili podstatne dostupnejšiu a kvalitnejšiu zdravotnú starostlivosť".

Nie je to úplne tak.

VšZP a lieky na výnimku Za prvé štyri mesiace 2023 VšZP minula na lieky na výnimku 19,1 milióna eur .

. Tento rok odhaduje, že na tento účel použije 51 miliónov eur.

Jej akcionár MZ SR odhaduje 40 miliónov.

Pre vysokú stratu chce VšZP ušetriť do konca roka vyše 51 miliónov eur.

Z tejto sumy by malo byť 10 miliónov ušetrených na lieky na výnimku. Zdroj: SME, VšZP, MZ SR

Je pravda, že na konci júna poslanci zrušili finančný strop na lieky na výnimku na tento rok. Ten bol 3,9 percenta z celkových 1,33 miliardy eur, ktorú dostali poisťovne na lieky na rok 2023, teda pre všetky tri spolu necelých 52 miliónov eur.

Ak sa pripočíta prípustná odchýlka päť percent, suma stúpla na 55 miliónov.

Strop však štát zrušil až potom, ako poisťovne v máji oznámili, že za prvý štvrťrok minuli na lieky na výnimku takmer všetky peniaze, ktoré mali na tento účel na celý rok.

Mediálne najznámejší výdavok v tomto období bol za dvojmiliónový liek zolgensma pre dvojročnú Editku Rischerovú zo západného Slovenska.

Ministerstvo v máji na reptanie poisťovní reagovalo, že je to problém ich hospodárenia, a že im nedá ďalšie peniaze na lieky na výnimku.

"Táto otázka súvisí so zodpovedným hospodárením a s prognózovaním výdavkov," odkázala im vtedy hovorkyňa ministerstva Petra Lániková.

Hoci VŠZP odmietla v máji povedať, koľko peňazí má na lieky na výnimku, zdravotnícki analytici Jana Ježíková a šéf INEKO Dušan Zachar vypočítali, že jej rozpočet na tento účel sa pohybuje medzi 34 až 36 miliónmi eur.

Štátna poisťovňa nepovedala, koľko zo sumy minula za prvý štvrťrok. Na túto otázku neodpovedala ani tento mesiac. Denníku SME sa však podarilo zistiť, že za prvé štyri mesiace to bolo 19,1 milióna eur.