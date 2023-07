Matovič a OĽaNO sa nesmú urážlivo vyjadrovať o Haščákovi, rozhodol súd

Okresný súd Trnava nariadil neodkladné opatrenie.

BRATISLAVA. Okresný súd Trnava nariadil neodkladné opatrenie, ktorým hnutiu OĽaNO a jeho šéfovi Igorovi Matovičovi ukladá povinnosť zdržať sa zverejňovania a šírenia nepravdivých, urážlivých a hanlivých výrokov voči finančníkovi Jaroslavovi Haščákovi.

Ako ďalej informovala advokátska kancelária Relevans, s.r.o., ktorá Haščáka zastupuje, súd zároveň Matovičovi a jeho hnutiu nariadil vymazať zo svojich profilov na sociálnych sieťach desiatky príspevkov a videí, ktoré takéto výroky obsahujú.

Haščák podá na Matoviča civilnú žalobu

Súd vo svojom rozhodnutí podľa advokátskej kancelárie konštatuje, že videá a príspevky Matoviča obsahujú prejavy o Haščákovi, ktoré nie je možné spoločensky tolerovať. Podľa súdu totiž nebolo cieľom Matoviča využiť svoje postavenie na otvorenie legitímnej verejnej diskusie, nakoľko príspevky a videá neobsahujú prípustnú a vecnú kritiku, ale osobné slovné útoky, ktoré nesledujú žiadny legitímny cieľ.

Súd podľa Haščákových advokátov nariadil neodkladné opatrenie aj z toho dôvodu, že Igor Matovič aj po zaslaní výzvy na zdržanie sa šírenia urážlivých výrokov v tomto konaní pokračoval. Navyše, po doručení výzvy nabrali jeho útoky voči Haščákovi na intenzite.

„Neodkladné opatrenie však nie je vhodným inštitútom na domáhanie sa všetkých nárokov, ktoré Jaroslavovi Haščákovi v súvislosti s konaním Igora Matoviča vznikli. Preto pristúpime k podaniu civilnej žaloby, ktorou tieto nároky v mene nášho klienta uplatníme," povedal advokát Alexander Kadela.

Súd očakáva od politikov morálnu vyspelosť

Súd sa k téme vyjadrení politikov podľa Haščákových advokátov venoval aj vo všeobecnejšej rovine, a to v časti odôvodnenia, kde upozornil na to, že vzhľadom na postavenie politikov sa predpokladá, že občania, a najmä ich voliči, preberajú ich tvrdenia a závery ako fakt, a to bez ďalšieho overovania.

„Preto súd pri politikoch reprezentujúcich záujmy občanov očakáva ich morálnu vyspelosť a to, že svoju autoritu nebudú využívať na neoprávnené zasahovanie do súkromia a ľudskej dôstojnosti iného neprimerane urážlivou či dokonca vulgárnou kritikou danej osoby, prekračujúcou spoločenské pravidlá slušnosti," dodal Kadela.