Cudzinci v Bratislave cvičia sebaobranu, a pritom im znejú slovenské šlágre

Správy, ktoré zaujali cudzincov.

10. Pre rekonštrukciu bývalého obchodného domu skončil známy klub. Dnes funguje opäť a s novým menom

Klub sa nachádza pri Kamennom námestí: Popular Bratislava venue reopens, at new address and with different view

9. Do Besedy chodili aj vojaci z iných kútov Slovenska, jej meno poznali aj ďaleko za Bratislavou

Teraz je legenda medzi bratislavskými reštauráciami zavretá: One of the oldest restaurants in Bratislava up for sale

8. Hrad Devín má cez leto stále plno. V piatok si môžete prísť vypočuť koncert, v nedeľu zažiť piknik. A to je len malý výber

Týždenný výber 10 podujatí v Bratislave: Top 10 events in Bratislava for foreigners

7. Slovenská pilotka patrí k siedmim percentám žien, ktoré pilotujú lietadlá

Prečítajte si výber pozitívnych príbehov zo Slovenska: Bratislava turns ammunition depot into beautiful public space. What can you do there?

6. Keď sa vyhadzuje nábytok, medzi pohlaviami je rozdiel v tom, čoho sa zbavujú v prvom rade

Ako dať nábytku druhý život: Which furniture items do Slovaks most commonly throw away?

5. Cez víkend bude horúco. Čo tak ísť na prechádzaku k obľúbeným jazerám pri Bratislave?

Výber podujatí v Bratislave, ktoré vás nebudú stáť ani cent: 3 things to do in Bratislava for free in the next seven days

4. Na také veľké mená majú títo rockeri málo požiadaviek. Väščina sa dá zabezpečiť na Slovensku

Deep Purple zavítajú na stredné Slovensko: Johnny Depp and Hollywood Vampires will stop in Slovakia on their tour

3. Kanaďanka zistila, že do jej receptu na obľúbenú nátierku nemusí ísť iba majonéza

Recept je vhodný aj počas horúceho leta: How to make Slovak style egg spread

2. Prvú automobilovú nehodu zdokumentovali v máji 1907, keď bol počet áut v porovnaní s dneškom zanedbateľný

Aké boli začiatky áut na Slovensku a na Liptove: History Talks: The first cars in Liptov

1. Bojový systém Krav Maga síce vznikol v Izraeli, ale jeho korene siahajú do Bratislavy, keď sa v nej zvyšovali protižidovské nálady

Systém Krav Maga sa tu učia aj cudzinci: Krav Maga, a self-defence training from Bratislava that foreigners can also learn

