Ako sa chrániť pred slnkom (infografika)

Pozrite si ako sa bezpečnejšie opaľovať, čo je to UV žiarenie a aké fototypy poznáme.

Slnko je hlavným zdrojom vitamínu D, ktorý potrebujeme pre optimálne fungovanie imunitného systému.

Nadmerné a najmä nechránené slnenie však spôsobuje predčasné starnutie pokožky, nebezpečenstvo úpalu a prehriatia organizmu a tiež zvyšuje vznik rakoviny kože.

Aký je rozdiel medzi UVA a UVB žiarením?

Slnečné svetlo obsahuje UV žiarenie, ktoré sa delí na UVA žiarenie (95%) a UVB žiarenie (5%).

UVB pôsobí na vrchnú časť kože a spôsobuje jej opálenie až spálenie. UVA preniká do hlbších vrstiev kože a preto je nebezpečnejšie a zvyšuje vznik rakoviny kože.

Ako sa chrániť?

Používať prípravky s ochranným faktorom by sme mali celoročne. Najmä v letných mesiacoch je však nevyhnutné, aby sme svoju pokožku chránili opaľovacím prípravkom s vyšším SPF. Natieranie sa odporúča približne každé dve hodiny. Prvé natretie by sme mali aplikovať pol hodinu pred slnením, alebo pred vstupom do vody.

Dôležité je vyhýbať sa priamemu slnečnému žiareniu počas obedných hodín, kedy je najsilnejšie.

Čo je UV index a aký ste fototyp?

UV index sa uvádza v každej predpovedi počasia. V dnešnej dobe ho bežne nájdeme aj v mobilných aplikáciách. Sledovanie UV indexu nám môže pomôcť vybrať krém s dostatočne silným SPF.

Pri výbere opaľovacieho krému by sme mali brať ohľad aj na fototyp pokožky. Existuje šesť základných fototypov pokožky. v Európe sa vyskytujú v najväčšej miere najmä prvé štyri.

Tmavšie fototypy majú prirodzene väčšie množstvo melatonínu – pigmentu, ktorý chráni kožné bunky pred poškodením.