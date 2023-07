Michal Handzuš presviedča mladých ísť voliť: Som introvert, ale nechcem frflať iba doma

Do politiky treba ísť až vtedy, keď má človek riešenia.

Bývalý hokejový reprezentant Michal Handzuš bude v kampani Chcem tu zostať presviedčať mladých, aby išli voliť. Sociálne siete nemá, s mladými sa však vie zhovárať, vraví.

Viaceré politické strany volali Handzuša na svoju kandidátku aj v najbližších voľbách. Do politiky by sa malo podľa neho ísť vtedy, keď majú ľudia prichystané riešenia.

Handzuš vlani odišiel z Výkonného výboru Slovenského zväzu ľadového hokeja. Po ruskej invázii na Ukrajine žiadal zákaz pre hráčov z KHL v slovenskej reprezentácii, vo výkonnom výbore bol v septembri s takým názorom jediný.

Zväz až o pol roka neskôr rozhodol, že nakoniec hráčov, ktorí hrajú v ruskej súťaži, nezoberie na majstrovstvá sveta. Pri zdôvodnení však vojnu vôbec nespomenul. Oficiálnym dôvodom bol „pokoj na prípravu pre ostatných hráčov“.

Handzuš teraz vraví, že mali vo zväze šancu "vzorovo sa za niečo postaviť“.

"Preto ma veľmi mrzelo, že sa to takto skončilo.“ S prezidentom SZĽH Miroslavom Šatanom sú v minimálnom kontakte, ale rešpektujú sa.

Máte 46 rokov a roky ste prežili v zahraničí. Prečo by ste mali osloviť mladých do 25 rokov, aby prišli voliť?

Myslím, že sa s mladými viem rozprávať - hoci sú iní, ako sme v ich veku boli my, a časy, v ktorých vyrastajú, sú tiež iné. Mnohí majú oveľa viac vedomostí, ako som mal ja v dvadsiatich rokoch, majú prístup k rôznym informáciám. Vedia rozmýšľať.

Rád diskutujem, keď sú na stole argumenty, keď sa môžeme zhovárať otvorene, hoci máme rôzne názory. A s mladými sa to dá, aj keď už majú svoju hlavu. Vedia povedať, čo si myslia, a to je zaujímavé. Myslím si, že toto by som vedel.

Ponuku podieľať sa na kampani Chcem tu zostať som prijal, lebo mi záleží na krajine a na tom, ako bude vyzerať. Tí, ktorí mi ju dali, si asi premysleli, prečo ma oslovili.

Kampaň sa volá Chcem tu zostať, šikovní mladí ľudia však odchádzajú do zahraničia a nedarí sa ich nahradiť. Nie ste aj vy príkladom toho, že úspech treba hľadať v cudzine?

Úspech sa dá nájsť všade a záleží to na vás. Je však dobré odísť do zahraničia, vyjsť z vlastnej bubliny a zistiť, ako svet funguje. Ja som vždy vedel, že sa chcem vrátiť na Slovensko. Žil som v zahraničí osemnásť rokov, ale nikdy som sa tam necítil ako doma. Tu som vyrastal, mám tu rodinu, kamarátov - to sa nedá len tak ľahko inde napodobniť.

Takisto sa môžu zamýšľať mladí, ktorí ešte len pôjdu do zahraničia alebo tam už sú. Mnohí by sa asi aj radi vrátili, ale skončí sa to veľakrát pri debatách o tom, ako to u nás vyzerá. Tak preto treba voliť, aby ste mali možnosť krajine určovať smerovanie, a možno potom prídete nazad.

Čo ste sa naučili v Spojených štátoch, kde ste hrali hokej v NHL, o čom si myslíte, že by ste na Slovensku nezískali?

Bol som a ešte vždy niekedy som uzavretejší, nemám rád nové veci, nerád mením prostredie. Ale sen hrať v NHL ma donútil meniť prostredie pomerne často, vystriedal som viaceré hokejové kluby. Naučilo ma to otvorenosti novým veciam a myšlienkam, naučil som sa tam aj argumentovať v tom, čo považujem za horšie a čo za lepšie.

Veľakrát som v USA nešiel za trénerom, lebo som tak bol vychovaný. Američania a Kanaďania za ním prišli a pýtali sa: prečo nehrám? Potom vedeli, na čom sú. To sa teraz snažím aj pri práci s mládežou - otvorene sa s nimi rozprávať, aby si človek vedel povedať svoj názor, ale slušne a s rešpektom, aby vedel argumentovať aj zmeniť názor, ak má niekto argumenty.

Kampaňou Chcem tu zostať chcete zvýšiť účasť mladých vo voľbách. Prečo treba konkrétnu skupinu ľudí motivovať, aby išla voliť?

Lebo aj čísla ukazujú, že v porovnaní s minulými voľbami je tu veľký pokles v počte mladých, ktorí chcú voliť. A pritom mladí tu budú žiť dlhšie ako my starší. Oni by teda mali mať najväčšiu snahu formovať budúcnosť. Ak sa tohto svojho práva zrieknu, niekto iný im nadiktuje, ako bude vyzerať krajina, kde budú žiť.

Prečo by vyššia účasť mladých na voľbách mala priniesť na Slovensko lepší život?

To nikto nehovorí. My sa tu bavíme o apolitickej kampani. Čím viac ľudí príde voliť, tým bude mať aj zvolená vláda väčšiu legitimitu a bude môcť povedať: toto si ľudia zvolili, takže týmto smerom teraz pôjdeme.

Čo ak veľká časť mladých bude voliť napríklad Republiku?

Ale veď to je demokracia. V prieskume vidíme, že práve mladí sú čoraz viac letargickí a to je škoda, lebo oni sú motorom krajiny. Nikto z nás ambasádorov nehovorí - choďte a voľte týchto alebo týchto. Cieľom nie je určiť, ako sa to po septembrových voľbách má skončiť a kto tu bude vládnuť.

Chceme zvýšiť povedomie o tom, že voľby sú obrovský nástroj, zodpovednosť aj privilégium. Cieľom je: nájdite si zástupcov, ktorí spĺňajú aspoň nejakú vašu predstavu, ako má krajina vyzerať. Nikdy nenájdete niekoho stopercentného, ale vždy niekto spĺňa aspoň základné body. Nájdite ich a potom choďte voliť.

Čo bude vašou úlohou v kampani?

Rozhovormi v médiách šíriť, prečo je dôležité voliť. V júli a auguste budú aj menšie stretnutia a diskusie po celom Slovensku a na niektorých sa zúčastním. Kampaň tvorí veľa občianskych aktivistov a organizácií, budú v nej rôzni ľudia. V septembri sa budú konať aj väčšie akcie a podľa toho, ako ma oslovia organizátori, rád pomôžem.

Čo poviete mladému človeku, ktorý za vami príde a povie, že hlas hodí Republike, ĽSNS, Smeru?

Môžeme sa rozprávať o tom, prečo to tak je. Ale je dobré, že ide voliť a ide prejaviť svoj názor. Nebudeme prehovárať niekoho nevoľ toho alebo tamtoho. To je veľmi tenká čiara. Táto kampaň je o tom, aby išli voliť. Každý si úsudok urobí sám.

Robíte to zadarmo?

Áno.

Keď ste mali osemnásť rokov, bol rok 1995. Na Slovensku vládol Vladimír Mečiar, prišiel únos prezidentovho syna, na ktorom sa podieľala SIS, prišla izolácia Slovenska. Sledovali ste vtedy politiku?

Veľmi rád čítam a zisťujem nové informácie. Kupoval som si noviny, čiže som už vtedy bol dosť zbehlý. Doma sme s maminou a so sestrou pozerali večerné správy a o politike sme sa rozprávali. Prostredie doma ma formovalo. Nemyslím si, že by to mamina robila vedome, ale tým, že ona takto žila a zaujímala sa, tak to vyformovalo aj mňa.

Vnímal som, že sme vtedy začali byť čiernou dierou Európy, hoci tu boli reči o tom, že na Slovensku je najlepšie a neotvárajme sa svetu. Chcel som, aby sme boli vyspelá krajina, ktorá bude fungovať na demokratických princípoch, a preto som chodil aj voliť.

Boli ste voliť v roku 1998?

To si úplne nepamätám, lebo v roku 1998 som už hrával v USA a vtedy sa ešte zo zahraničia voliť ani nedalo. Prvý raz sme to mohli urobiť až niekedy po roku 2010 a odvtedy som to aj robil. Keď som však bol doma, vždy som išiel voliť vo všetkých voľbách - v parlamentných, prezidentských, do Európskeho parlamentu aj v tých do samospráv. Aj to je dôležité, lebo žijete v nejakom jednom meste a je dôležité určiť si, ako tam chcete žiť.

Koho ste volili v posledných voľbách?

To nepoviem. Som súčasťou apolitickej kampane, takže by som to nerád hovoril.