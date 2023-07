Slovenka obvinená z terorizmu je stále vo väzbe. Po piatich mesiacoch jej povolili prvú návštevu syna

Vyšetrovanie by mohla polícia ukončiť v septembri.

BRATISLAVA. Ešte na palube vládneho špeciálu smerujúceho z Iraku na Slovensko plánovala, ako bude s deťmi žiť skromne v starom rodičovskom dome na Gemeri.

Deťom hovorila, že je to lepšie ako v stane, kde prežili takmer štyri roky v zajateckom tábore.

Stretnutia s neplnoletým synom tam mala povolené len raz do roka.

Po piatich mesiacoch sa však zdá, že situácia Renáty D. podozrivej z terorizmu sa v tomto smere príliš nezmenila. Hneď po februárovom prílete ju obvinili a súd nariadil väzbu.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Utajovaným letom z Iraku nepriviezli do Bratislavy iba jednu Slovenku Čítajte

Minulý týždeň sa prvýkrát stretla s dnes 17-ročným synom. Obmedzený až žiadny kontakt má aj s desaťročnou dcérou.

„Boli v telefonickom kontakte, no osobná návšteva bola umožnená až teraz,“ hovorí advokát obvinenej Renáty Rastislav Urbáni. Či bola na návšteve vo väznici za mamou aj dcéra, nevie, ale vylúčiť to nemôže.

Dnes 44-ročná Renáta je obvinená z podpory zločineckej skupiny, ale aj z ohrozovania mravnej výchovy mládeže.

Od roku 2014 žila s manželom, Egypťanom Šarifom päť rokov v sýrskej Rakke, vtedy ešte hlavnom sídle teroristického Islamského štátu. Manžela nasledovala, keď sa k ISIS pridal. Ako tzv. emir bol zapojený do zdravotníckej infraštruktúry organizácie, pomáhal v oblasti zubného lekárstva pre oblasť celej Sýrie.

Polícia Renátu podozrieva, že nemusela byť len manželkou muža z ISIS. „Je tam podozrenie, že bola aktívna v aktivitách, ako je terorizmus,“ vysvetľoval vo februári policajný prezident Štefan Hamran pre televíziu Joj.

Zatiaľ päťmesačné vyšetrovanie pokračuje. „Vec je v štádiu prípravného konania, preto Úrad špeciálnej prokuratúry nemôže poskytovať detailnejšie informácie,“ povedala hovorkyňa prokuratúry Jana Tökölyová.

Čaká sa na posudky

Väzbu obvinenej súd odôvodnil obavou z jej úteku či z pokračovania v trestnej činnosti.

Spoza mreží sa pokúsila dostať ešte v máji, no neúspešne. Jej žiadosti nevyhoveli špecializovaný ani Najvyšší súd.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Islamský štát obsadil väznicu, deti využíva ako ľudské štíty Čítajte

Súd podľa ženinho obhajcu tiež „konštatoval určité prieťahy v prípravnom konaní“. Advokáti sa sťažovali, že v spise nepribudol žiadny významný dôkaz a že vyšetrovanie sa zbytočne naťahuje.

Situácia sa odvtedy podľa Urbániho príliš nezmenila.

„Nejaké úkony sa robia, no v priemere raz za mesiac,“ hovorí advokát s tým, že sa čaká na posudky, ktoré by sa už mali prekladať do slovenčiny. „Skúmala sa miera radikalizácie, čo mala na starosti rakúska nezisková organizácia,“ opisuje Urbáni.

Vyšetrovateľ mu predbežne oznámil, že vyšetrovanie by sa mohlo skončiť v septembri. Podobne aj policajné prezídium pre SME potvrdilo, že sa predpokladá ukončenie vyšetrovania v základnej, teda sedemmesačnej lehote.

To, že by vyšetrovateľovi vyčítal prieťahy vo vyšetrovaní dozorový prokurátor či sudca pre prípravné konanie, však odmieta.