Víkendový výber: Mimozemská loď na dne oceánu? Harvardský profesor tvrdí, že našiel jej kúsky

Pravidelná dávka víkendového čítania.

Príjemný víkend! Profesor z Harvardu Avi Loeb je presvedčený, že Slnečnú sústavu už navštívili mimozemšťania. Tvrdí, že kus ich lode sa nachádza na dne oceánu. V roku 2021 založil projekt Galileo, v rámci ktorého sa na lodi vydal k údajnému miestu dopadu objektu. Expedícia zbierala vzorky z dna pomocou špeciálneho zariadenia, ktoré ťahali za loďou. V zariadení bolo sito s magnetom. V preosiatom materiáli objavili päťdesiat kovových guľôčok, píše redaktorka Renáta Zelná.

Spolu s tým, ako sa stáva brutálnejší režim, stáva sa brutálnejším aj jazyk, ktorý používa. Ruský jazyk sa po nástupe Vladimira Putina k moci zmenil. Vznikla celá plejáda agresívnych a hanobiacich novotvarov. Takzvané putinizmy sú dnes predmetom lingvistického výskumu. Redaktor Peter Getting píše o tom, ako osamelý jazykovedec skúmal jazyk Tretej ríše a v čom sa podobá na jazyk putinovského Ruska, aké vulgárne výrazy priniesol do oficiálnej ruštiny Putin po nástupe k moci či akými slovami hanobia Ukrajincov, liberálov aj Európu.

Redaktorka Kristína Kúdelová sa rozprávala s hviezdu seriálu House of Cards, herečkou Robin Wright, ktorá sa nebála vypýtať si rovnaký plat a rovnakú dôležitosť, ako mal jej kolega Kevin Spacey. Prečítajte si, aké pravidlá sa vo filmovom biznise dodržiavali, keď nakrúcala Forresta Gumpa, v čom hercom uškodili platformy ako Netflix a HBO alebo aj to, prečo predáva pyžamá.

Našli na dne oceánu úlomky mimozemskej lode? Nemajú žiadne dôkazy, vraví astronóm Vereš

(zdroj: UNSPLASH/CC/Russ Widger)

Profesor z Harvardu Avi Loeb je presvedčený, že Slnečnú sústavu už navštívili mimozemšťania. Kus ich lode dokonca mohol podľa teoretického fyzika dopadnúť do Tichého oceánu v januári 2014.

Vojenské senzory vtedy zaznamenali veľmi jasný meteor CNEOS 2014-01-08. Zvyšky telesa, ktoré vletelo do atmosféry, mohli dopadnúť neďaleko ostrova Manus v Papui Novej Guinei.

Podľa Loeba šlo o medzihviezdny objekt, ktorý priletel z miest mimo Slnečnej sústavy. Teraz tvrdí, že z neho našiel úlomky a ich zloženie nevylučuje aj umelý pôvod, povedal pre britský bulvárny denník Daily Mail.

Nie všetci s jeho kontroverznými vyhláseniami súhlasia. „Šanca, že kovové guľôčky menšie ako jeden milimeter sú z medzihviezdneho objektu, je skoro nulová,“ hovorí pre SME astronóm Peter Vereš, ktorý s Avim Loebom pracuje v Astrofyzikálnom centre Harvard-Smithsonian v Cambridge.

Tvrdenia o tom, že fragmenty môžu pochádzať z mimozemskej lode, sú podľa Vereša ešte viac nereálne. Expedícia zbierala vzorky z dna pomocou špeciálneho zariadenia, ktoré ťahali za loďou. V zariadení bolo sito s magnetom. V preosiatom materiáli objavili päťdesiat kovových guľôčok.

Gejrópa, ukrobydlo a krajina 404. V Rusku nastúpil jazyk tvrdej ruky

Diktátorov a ich rétoriku výstižne zosmiešnil Charlie Chaplin vo filme Diktátor. (zdroj: Wikipedia)

Je noc. Ulice sú prázdne, počuť len dupot čižiem po dlažbe, poľujú na nepriateľov národa a rasy.

V izbe sa skláňa za stolom starý muž. Zaznamenáva si do denníka krok za krokom brutalitu obdobia a upevňovanie nacistického režimu. Je to filológ Viktor Klemperer. O prácu prišiel pre židovský pôvod, každý deň mu hrozí, že ho deportujú, už len písanie kritického denníka by ho spoľahlivo dostalo do koncentráka. Raz bude najčítanejším filológom a nazvú ho kronikárom storočia.

Mimoriadne ho zaujíma jazyk Tretej ríše. Všíma si totiž, že spolu s tým, ako brutálnie režim, brutálnie aj jazyk. Stáva sa jazykom nenávisti, plným lží a floskúl propagandy. Nacistický slovník dnes už poznáme. Čím sa však vyznačuje slovník kremeľských propagandistov a do akej miery sa mení v dnešnom Rusku pod vládou Putina?

Správy z Ruska, informácie aj dezinformácie, prichádzajú k slovenským recipientom len sprostredkovane, v preklade. Ten nezachytí premeny jazyka a jeho deformácie. Novotvarov je však celá plejáda a frekventovane sa šíria na sociálnych sieťach.

Napríklad hanlivý výraz „banderlogi“ je slovnou hrоu, ktorá pochádza z Kiplingovej Knihy džunglí, kde sa opičí národ, ktorý nemá pamäť ani jazyk, nazýva Bandar-log. Putin tak spočiatku nazval predstaviteľov ruskej opozície, zvuková podobnosť s výrazom „banderovci“ neskôr stimulovala používanie označenia na stúpencov euromajdanu.

Podobne dehonestujúcim a frekventovaným novotvarom je aj „ukrobydlo“, pričom bydlo je historicky výraz pre dobytok. Na hanobenie prepadnutej Ukrajiny používajú neologizmy ako „územie nazývané Ukrajina“ či neexistujúca „krajina 404“.

Okrem agresie a hanobenia priniesol putinizmus aj absurdnosti v duchu Georgea Orwella. Jeho dielo 1984 spomenula napríklad hovorkyňa ministerstva zahraničných vecí Mária Zacharovová, na ktorú ako na ústrednú postavu propagandy uvalila Európska únia sankcie, podľa nej však Orwellov antiutopický román neopisuje hrozbu totality, ale vraj je namierený proti Západu a liberalizmu.

Robin Wright: Mala som byť nudná manželka, ktorá je dekoráciou úspešného muža

Americká herečka Robin Wright je hviezdou seriálu House of Cards. (zdroj: KVIFF)

Redaktorka Kristína Kúdelová stretla americkú herečku Robin Wright zopár hodín pred tým, ako jej mal Jiří Bartoška odovzdať cenu prezidenta festivalu v Karlových Varoch.

Vtedy už vedela, ako bude vyzerať zostrih jej filmov, ktorý pri tej príležitosti organizátori pripravili. „Až ma dojalo, keď som to videla. Mala som pred sebou celý život a čím všetkým som v ňom prešla,“ hovorí.

Wright počas niekoľkominútového zostrihu nanovo prešla cestu od mladučkej modelky po hviezdu seriálu House of Cards, ktorá sa nebála vypýtať si rovnaký plat a rovnakú dôležitosť, ako mal jej kolega Kevin Spacey.

Nanovo sa ponorila do starých, dobrých a nevinných čias filmového biznisu, keď každý rešpektoval, že isté tajomstvá z pľacu netreba prezrádzať. A do časov, keď s Tomom Hanksom nakrúcala Forresta Gumpa, film, ktorý v Spojených štátoch zaradili do kultúrneho dedičstva.

Precítila aj strach z budúcnosti, pretože sa bojí myslieť na to, čo sa s hercami stane, keď všetko dokáže zahrať umelá inteligencia. Počas rozhovoru dovolila, aby sme cez to všetko a ešte raz prešli aj spolu.

Z väzenia ju prepustili po 53 rokoch. Členka kultu Charlesa Mansona sa musí naučiť aj nakupovať

Leslie Van Houten. (zdroj: Reprofoto/CBS Mornings.)

Bola noc desiateho augusta 1969 a riaditeľ siete supermarketov Leno LeBianca so svojou manželkou Rosemary už spali. Zo spánku ich však vytrhla skupina siedmich ľudí, ktorí sa vlámali do ich luxusného domu v Los Angeles.

Išlo o Charlesa Mansona a členov jeho kultu “Rodina”, z ktorých viacerí len noc predtým v dome režiséra Romana Polańskeho zavraždili päť ľudí vrátane jeho manželky a herečky Sharon Tate. Tá bola v tom čase v ôsmom mesiaci tehotenstva.

Deväťnásťročná Leslie Van Houten síce v dome hviezdneho páru nebola, pri druhej vražde však držala Rosemary, zatiaľ čo na ňu jej spolupáchateľ zaútočil. Následne zobrala nôž a sama ju bodla najmenej šestnásťkrát.

V kalifornskom väzení mala za svoj čin zostať do konca života, to sa však v utorok zmenilo. Po 53 rokoch ju vo veku 73 rokov prepustili na slobodu.

Jej právnici hovoria, že sa chce zaradiť do bežného života a svoje činy ľutuje. Houtenová sa v súčasnosti nachádza v prechodnom ubytovacom zariadení, povedala jej právnička Nancy Tetreault. Má tam stráviť zhruba rok, počas ktorého zostáva v podmienke.

Tento čas chce využiť na získanie zručností potrebných pre súčasný spôsob života, ako napríklad používanie počítača, smartfónu či debetnej karty. “Musí sa naučiť používať internet alebo nakupovať bez hotovosti. Je to úplne iný svet, ako keď šla do väzenia,” priblížila Tetreaultová pre agentúru AP.

Vo väzení zároveň získala bakalársky aj magisterský titul z humanitných vied, ktorý plánuje využiť pri hľadaní práce.

Čo také Kundera Čechom urobil, že mu nikdy celkom neodpustili?

Milan Kundera na fotografii z roku 1968. (zdroj: TASR)

Keď sa raz Milan Kundera zamyslel nad tým, aký bol v mladosti, neváhal siahnuť po drsnejšom výraze: Hovädo vo všetkých ohľadoch. V literárnom svete asi len málokto prisúdil jeho slovám vážnosť. Že je hovädo, to by predsa o sebe mohol povedať kdekto.

Český spisovateľ Jan Novák v roku 2020 napísal 900-stranovú biografiu, v ktorej chcel tvrdenie, že Kundera je hovädo, dokázať a trikrát podčiarknuť. Poslúžili mu argumenty každého typu. Podozrenie zverejnené v časopise Respekt v roku 2008, že Kundera ešte v 50. rokoch udal svojho spolužiaka a kamaráta, malo všetky jeho podlosti len korunovať.

Novák na knihe pracoval štyri roky. Kompromitujúce stopy hľadal v Kunderovom diele, v jeho korešpondencii aj v jeho sexuálnom živote.

Uškodí Kunderovi takýto obraz? pýtali sa vtedy Česi. Ukázalo sa, že nie. Kniha hraničiaca s pamfletom jeho menu neuškodila. Nepresvedčila verejnosť o tom, že bol horší ako český priemer, a už vôbec nespochybnila hodnotu jeho diel.

Keď vyšla správa o jeho smrti, francúzske médiá okamžite reagovali obšírnymi nekrológmi. Písali o literatúre, jeho vlastnostiam sa nevenovali. Česká kritickosť im bola cudzia.

Pýtať sa detí, ako robí kravička a havko, nie je infantilná zábavka dospelých

(zdroj: Adobe Stock)

„Ako robí psík? A mačička? A ešte ukáž, ako robí opica,“ to sú časté otázky nielen rodičov k malému dieťaťu, ktoré sa len prednedávnom naučilo chodiť. A dieťa zahavká, zamňauká aj predvedie zvukovú imitáciu opice. Tieto malé predstavenia sú občas zábavné, no niekedy vedia byť aj poriadne otravné. Najmä vďaka prejavu dospelého.

No vedeli ste, že to nie je len taká rozmarná hra na zabavenie krpca? Napodobňovanie zvukov zvierat totiž môže byť dôležité pre raný vývoj reči a jazyka dieťaťa.

Reč sa vzťahuje na tvorbu zvukov, ktoré sa fyzickým aktom hovorenia menia na slová a jazyk zahŕňa používanie slov a gest na komunikáciu.

Boshra Bahramiová, Barbara Jane Cunninghamová a Zoe A. Leylandová z kanadskej Western University v Ontáriu sa vo svojom texte na odbornom portáli The Convesation zhodujú, že zvuky zvierat, od bučania kravy až po bzučanie komára, ponúkajú malým deťom zábavné a pútavé spôsoby, ako sa učiť a precvičovať reč a jazykové zručnosti. Ak teda chcete podporiť vývoj svojho dieťaťa, smelo do hry na zvieratká.

Úpal je vážny ako otras mozgu. Naučte sa rozpoznávať jeho signály

(zdroj: Adobe Stock)

Náš mozog vytrvalo pracuje na koordinácii a regulácii telesnej teploty. No zvyšujúce sa teploty a vlhkosť spôsobujú, že sme čoraz náchylnejší na úpal, najmä počas cvičenia.

„Keď prehrejete svoje telo, môžete si uvariť bunky, čo spôsobí ich smrť a dysfunkciu,“ hovorí Rebecca Stearnsová, riaditeľka neziskovej organizácie Korey Stringer Institute, ktorá sídli na Univerzite v Connecticute a venuje sa štúdiu a

Je dôležité poznať riziká úpalu a brať ho vážne. Odborný asistent aplikovanej fyziológie a kineziológie na Floridskej univerzite Orlando Laitano poznamenáva, že úpal má nielen relatívne vysokú úmrtnosť, ale tí, ktorí sa z neho zotavia, môžu v budúcnosti stále čeliť zdravotným problémom. „Úpal je takmer ako otras mozgu,“ dodáva.

Laitano spolu s kolegami vo svojej štúdii zistil, že úpal u myší mohol zmeniť genóm a vytvoriť väčšiu náchylnosť na budúce tepelné a imunitné ochorenia. Približne 30 percent ľudskej populácie je v súčasnosti najmenej 20 dní každoročne vystavených nebezpečnému teplu z prostredia.

Ukazuje to nedávna štúdia. Ak bude antropogénna zmena klímy pokračovať, toto číslo sa môže do roku 2100 zvýšiť až na 74 percent svetovej populácie.

„Vzhľadom na globálne otepľovanie a klimatické zmeny sa to stáva – bez slovnej hračky – horúcou témou,“ upozorňuje Laitano, ktorý je spoluautorom nedávneho prehľadu o úpale.

Kultúrne tipy

S Ľubošom Kostelným v Hamletovi. (zdroj: Letné shakespearovské slávnosti )

Príbeh o šialenstve v šialenej dobe. Hamlet sa vracia na Letné shakespearovské slávnosti. Kam za kultúrou od 14. do 21. júla?

Víkendový recept

Nepečená čučoriedková tortička s mascarpone (zdroj: Tortyodmamy.sk | Kamila)

Sú malé, guľaté a plné vitamínov. Pripravte si niečo osviežujúce z našich receptov na nepečené čučoriedkové zákusky.

Víkendový kvíz

Spravodajský kvíz denníka SME (zdroj: SME)

Ako pozorne ste sledovali udalosti posledného týždňa? Otestujte sa v našom kvíze.

Ďakujeme, že ste časť svojho víkendu strávili so SME. Prajeme vám úspešný štart do budúceho týždňa a uvidíme sa opäť v sobotu.