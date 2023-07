Zakladateľka festivalu Atmosféra Pavlovová: Snažíme sa búrať predsudok, že festival je iba pre mladých

Cítime záujem ľudí, tvrdí.

Text je prepisom relácie Rozhovory ZKH, ktorá vznikla pre http://video.sme.sk. Prepísala ho Lenka Šamajová.

„Vždy som sa bála, že akoby neviem skĺbiť tieto dva svety, pretože politika sa často chápe ako niečo zlé a zašpinené, avšak povedala som si: čo je na tom? Kto má robiť politiku, ak nie čestní ľudia,“ hovorí zakladateľka festivalu Atmosféra a podpredsedníčka mestskej strany Team Bratislava GRETKA PAVLOVOVÁ.

Gretka Pavlovová ako stredoškoláčka založila alternatívny festival Atmosféra,

podieľala sa na kampaniach koalície PS-Spolu a primátora Bratislavy Matúša Valla (Team Bratislava),

dnes je podpredsedníčkou jeho mestskej strany Team Bratislava.

Mali ste sedemnásť, keď ste založili festival. Ako vtedy vyzerala Atmosféra?

Keď si predstavíte slovo festival, pravdepodobne vám napadne veľká, ideálne asfaltová plocha, podobná napríklad letisku. V prípade Atmosféry to bol kultúrny dom, pričom bol január a bolo tam dvesto ľudí.

Kto vystupoval na prvej Atmosfére?

Povedzme, že to bolo podujatie zložené z rôznych sprievodných aktivít a jednu z nich tvorila diskusia s naším rodákom Mariánom Labudom, na ktorú prišlo asi dvadsať ľudí.

Zároveň tam boli zumba, kalanetika, tvorivé dielne pre deti či diskusia s futbalistom. Spravili sme program, ktorý mal prilákať domácich, preto tam bol napríklad aj futbalista, nakoľko ide o niečo, čo je u nás populárne.

Viaceré festivaly hlásia menší počet predaných lístkov. Cítite to aj vy?

Cítime, že tento rok je ťažší. Nemôžeme sa však v tomto veľmi porovnávať s Pohodou alebo s Grapom, naša kapacita je v zásade pätinová. Musím však povedať, že posledné týždne cítime nárast predaja a vyzerá to, že vypredáme aj tento rok. Možno aj skôr než minulý.

Zároveň ste aj zdraželi vstupenku.

Chceme zvyšovať kvalitu nielen tým, že zavoláme známejšie mená, treba zvyšovať aj kvalitu produkcie či služieb. Kapacitu máme obmedzenú lúkou, potrebujeme zvyšovať vstupné.

Cítite infláciu na tom, čo dodávate a koho si kontrahujete?

Je očividné, že sa nám rozpočet v porovnaní s minulým rokom značne zvýšil. Nielen pre infláciu, ale aj preto, že sme mnohé veci sprofesionalizovali. Fungujeme ako komunita dobrovoľníkov a kamarátov, tento rok sme prvýkrát zaplatili dvoch ľudí na trojštvrťový a tretinový úväzok.

Nerozmýšľali ste, že by ste to sprofesionalizovali a bola by to práca na plný úväzok aj pre vás?

Riešim to už niekoľko rokov, keďže ma Atmosféra extrémne baví a dáva aj mne samej veľa. Nechcem tomu však venovať všetok čas, čiže aj preto sme sa posunuli v tom, že máme napríklad dvoch projektových pracovníkov, ktorí sa tomu venujú popri škole.

Atmosféra je na lúke v Hontianskych Nemciach, odkiaľ pochádzate. Veľakrát hovoríte, že ste pôvodne chceli, aby tam chodili domáci, ale to sa vôbec nepodarilo. Nezmenilo sa to ani za tie roky?

Náš cieľ bol priniesť niečo iné ako to, čo v dedine je. Prvé roky to bolo určené čisto pre domácich, čiže aj program bol zostavený tak, aby bol zaujímavý primárne pre nich. Trvalo asi štyri roky, kým som si uvedomila, či toto je naozaj to, čo som si akoby vysnívala.

Zavolala som teda Korben Dallas a Veca a namiesto 300 ľudí prišlo vyše 650 až 700. Videla som, že je tam viacero ľudí nielen z dediny, ale aj z iných miest. Povedala som si, že toto je asi tá cesta a mali by sme to teda urobiť asi tak, že to otvoríme pre celé Slovensko.

Pokiaľ ide o domácich návštevníkov, približne 90 percent ľudí je mimo nášho okresu. Ostatní sú domáci, ktorí sú už stálice. Väčšinou majú deti, ktoré žijú v mestách, čiže vedia oceniť Atmosféru, lebo vedia, čo robíme.

Obyvatelia obce však asi nie sú nepriateľskí k Atmosfére.