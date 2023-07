Najviac vysokoškolsky vzdelaných ľudí je v bratislavskom Starom Meste

Najvyšší podiel obyvateľov so základným vzdelaním je v obci Sútor.

BRATISLAVA. Najviac vysokoškolsky vzdelaných obyvateľov má mestská časť Bratislava-Staré Mesto, ukončené vysokoškolské vzdelanie tu má 49 percent obyvateľov.

Cez 44 percent vysokoškolsky vzdelaných ľudí žije aj v bratislavskej mestskej časti Karlova Ves, takmer 42 percent je ich v bratislavskej mestskej časti Nové Mesto.

Vyplýva to zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov (SODB) 2021. Informovala o tom hovorkyňa pre SODB 2021 Jasmína Stauder.

Najvyšší podiel obyvateľov so základným vzdelaním na Slovensku je v obci Sútor. Zo 649 obyvateľov obce dosiahlo základné vzdelanie 441, čo predstavuje takmer 68 percent obyvateľov obce.

Obec Kesovce má 65 percent obyvateľov so základným vzdelaním a cez 64 percent obyvateľov so základným vzdelaním je aj v obci Radnovce. Všetky tri obce sú v okrese Rimavská Sobota.

"Z miest nad 10 000 obyvateľov má najvyšší podiel obyvateľstva so základným vzdelaním mesto Levoča. Obyvateľov so základným vzdelaním tu tvorí viac ako 26,5 percenta. Viac ako 24 percent obyvateľov so základným vzdelaním žije aj v Moldave nad Bodvou," uviedla Stauder.

V obci Omastiná v okrese Bánovce nad Bebravou dosiahlo 52,5 percenta obyvateľov stredné odborné učňovské vzdelanie bez maturity. Z miest nad 10 000 obyvateľov je najviac vyučených v Kolárove, kde tvoria vyše 26-percentný podiel z obyvateľov mesta.