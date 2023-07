Opíjali ich pálenkou aj rožkom. Pred vyše sto rokmi Slováci prvýkrát volili. Naučili sa to?

Za komunizmu poslušne chodili k fejkovým voľbám.

Celé storočia nemala spoločnosť na Slovensku takmer žiadne práva, o ich budúcnosti rozhodovala hŕstka oligarchov a všeobecné volebné právo dostali až v demokracii.

Dnes polovica obyvateľov Slovenska verí demagógom a očakáva, že voľby budú zmanipulované, podľa prieskumov nemá polovica voličov problém s tým, že by im vládla pevná ruka.

Čo sa stalo so slovenskou spoločnosťou? Aký vplyv môžu mať turbulentné zmeny, ktorými prešla za posledné storočie?

V texte sa dočítate: Ako hŕstka ľudí ovplyvňovala budúcnosť krajiny a kedy verejnosť dostala prvýkrát právo voliť,

koľko sa platilo za volebný hlas, ako sa opíjali voliči a manipulovali voľby,

prečo sa báli dať volebné právo ženám,

kedy boli voľby povinné a kedy fejkové a prečo nikto neprotestoval.

Odpovedala trojica historikov László Vörös z oddelenia dejín 19. storočia v Historickom ústave Slovenskej akadémie vied, Matej Hanula z oddelenia dejín 20. storočia v rovnakom ústave a Ondrej Podolec z Katedry právnych dejín a právnej komparatistiky na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

Kedy mohli obyvatelia dnešného Slovenska prvý raz voliť?

Vörös: Do roku 1848 sa o tom veľmi nedá hovoriť, politické práva sa v Uhorskom kráľovstve viazali na stavovské privilégiá, disponovali nimi len šľachta a časť cirkevnej honorácie, tí vysielali svojich zástupcov na uhorský snem, ktorý spolu s panovníkom spravoval monarchiu.

Historik László Vörös z oddelenia dejín 19. storočia v Historickom ústave Slovenskej akadémie vied. (zdroj: Jozef Jakubčo)

Čiže ak človek nebol aristokrat alebo biskup, nemal žiadnu šancu ovplyvniť svoju budúcnosť?

Vörös: Boli tu ešte slobodné kráľovské mestá, ktoré takisto vysielali svojho zástupcu na snem. Tých približne štyridsať slobodných kráľovských miest malo však len jeden kolektívny hlas, čiže išlo o zanedbateľný vplyv. Uhorský snem navyše nie vždy aj reálne rozhodoval. Záležalo od toho, aký silný bol panovník a či rešpektoval rozhodnutia snemu. Krajinu vtedy tvorili stolice a na stoličných voľbách sa volili zástupcovia, ktorých vyslali na snem s inštrukciami, no ako hovorím, ich presadenie je už iná otázka.

Šľachtic mal volebné právo automaticky?

Vörös: Išlo o statusovú vec, práve to bol fenomén takzvaných sedmoslivkárov, teda schudobnených zemanov. Tí sa životným štýlom a príjmom viac podobali sedliakom ako šľachticom, niektorí aj sami pracovali ako roľníci prípadne zdierali toho svojho jedného nešťastného poddaného. Ale disponovali hlasom.

Volebný sprievod na oleji Jana Němečka. (zdroj: Šarišská galéria, SGP O 306)

O budúcnosti krajiny teda rozhodoval sotva zlomok populácie?

Vörös: Áno, a išlo len o dospelých mužov starších ako 20 rokov. Do polovice 19. storočia hovoríme o nejakých 200-tisíc voličoch. Po roku 1848 to bolo približne 800-tisíc, maximum bolo okolo 1,1 milióna v roku 1910. Na voľbách sa reálne zúčastňovali tak tri štvrtiny z nich.

O akých číslach hovoríme?

Vörös: Pri celkovom počte obyvateľov monarchie išlo o päť percent, nanajvýš 6,5 percenta.

Opiť a podplatiť voliča

Do akej miery bolo Uhorsko v tomto zaostalé? V Európe už vtedy mali vlastné parlamenty, nie?

Vörös: V roku 1848 prišla s revolúciou veľká reforma, zrušilo sa poddanstvo. Prvý raz sa zaviedol pojem občianstva a zrušilo sa stavovsky definované volebné právo, teda prišlo aj rozšírenie volebného práva.

Už sa určovalo na základe majetkového a vzdelanostného cenzu.

Volebné právo mal ten, kto mal istý majetok a odviedol istý objem daní, a takisto tí, ktorí dosiahli vyššie vzdelanie, teda aj učitelia, právnici, notári, lekári, lekárnici.

Stále však nešlo o všeobecné volebné právo.

Politický leták s kritikou vlády z roku 1497, drevorez s bájnymi zvieratami a psami a nemeckým textom, je najstarším dochovaným politickým letákom u nás. (zdroj: Slovenská národná knižnica)

Ani oni ešte nevolili tajne, však?

Vörös: Nie, a až do roku 1818 sa volilo aklamačne, teda kolektívne.

Neskôr aklamačné hlasovanie nahradili individuálnym, ale v praxi oba spôsoby bežali paralelne až do roku 1848. V každom prípade, až do roku 1910, kedy boli posledné voľby v monarchii, sa volilo verejne.

Skutočne sa volilo hulákaním a krikom?

Vörös: Okrem toho mali odznaky, vlajky. Skvele je to spracované v Kalinčiakovej Reštavrácii, kde to pôsobí ako paródia, ale podľa historických výskumov ide o dosť verný opis. Každý z kandidátov si na deň volieb pozvážal voličov na miesto voľby.

Tí potom predstupovali pred predsedu komisie, mohlo ísť aj o pár tisíc mužov, a na výzvu zborovo prejavili podporu svojmu kandidátovi. Skupiny voličov boli kvôli konfliktom oddelené, ale aj tak občas prišlo na päste. Predseda komisie na základe sluchového a zrakového vnemu rozhodol, kto má viac hlasov.

Pálenka na voľbách v Uhorsku musela byť. Ilustrácia z knihy Jána Kalinčiaka Reštavrácia. (zdroj: DIKDA - Slovenská národná knižnica )

To dávalo obrovský priestor na manipulácie, nie?

Vörös: Isteže a aj sa vo veľkom diali. Najznámejšie sú kortešačky, čo je ľudový názov na hostenie a častovanie voličov pred voľbami. Na starosti to mali korteši, agitátori platení kandidátom.

Voliči dostali najesť a napiť už pred voľbami, keď ich oboznamovali s volebným programom a potom aj počas volieb. Guláš a pálenka museli byť. Vlaky ešte neboli, voličov zvážali vozmi z dedín.

Nebolo to ako dnes, keď volič počká pár minút vo volebnej miestnosti, vtedy na mieste volieb museli čakať na všetkých aj niekoľko dní, a za ten čas sa dosť pojedlo a popilo.

Volebné pesničky vydané v Martine v rokoch 1870 - 1873. (zdroj: DIKDA - Slovenská národná knižnica)

Vraj mohol volič sotva stáť na nohách, ale stačilo, že dokázal artikulovať meno kandidáta?

Vörös: Áno, ale prípady boli aj opačné.

Volebným komisiám mohla stačiť na zneplatnenie hlasu zlá artikulácia či odchýlka v intonácii. Napríklad vo Vrbovom v roku 1906 odpovedal volič na otázku, koho volí: Jula Markoviča.

Ibaže jeho hlas bol označený za neplatný. V maďarčine sa uvádza prvé priezvisko, takže v štátnom jazyku to malo znieť Markovics Gyula a predseda komisie konštatoval, že žiadny kandidát s priezviskom „Jula“ neexistuje.

Inokedy naopak v Zlatých Moravciach v roku 1896 volič namiesto mena kandidáta Klobusiczkého povedal, že hlasuje „na Klobúka“ a stačilo to, hlas zapísali ako platný.

Systém sčítavania hlasov bol krok vpred?

Vörös: Javí sa to ako progresívne, no súčasne sa z hlasu stala komodita. Voliči, ktorí neboli pevne presvedčení o svojom kandidátovi, boli otvorení rôznemu motivovaniu.

Postupne sa v Uhorsku vypracoval systém, v ktorom ľudia predávali svoje hlasy a tie sa bežne kupovali.

Cena bola individuálna podľa regiónu, mohlo to byť povedzme 30 korún. Rôzne prejavy zneužívania moci a korupcie existovali aj predtým, ale práve vtedy sa vyvinul korupčný mechanizmus do systémovej podoby.

Volebná urna používaná pri voľbách do mestskej samosprávy, otvormi sa vhadzovali guličky. (zdroj: Múzeum mesta Bratislavy)

Tá korupcia bola masová?

Vörös: Áno, a aj sa v tlači kritizovala. Svetlou výnimkou je Ferenc Deák, maďarský politik a spoluautor trestného zákonníka, v ktorom sa objavila hlava venovaná korupcii, podplácaniu úradníkov a zneužívaniu úradov.

Deák ešte ako mladý šľachtic, liberál a idealista, vo voľbách v roku 1843 inštruoval svoj volebný tím, že nesmú za žiadnych okolností podplácať, ani inou formou porušovať pravidlá.

Dostal sa do snemu a až tam sa dozvedel, že jeho korteši to nedodržali. Demonštratívne sa vzdal svojho mandátu.

Prečo s tým nevedeli zatočiť?

Vörös: Pretože celý systém okolo volieb bol skorumpovaný. Aj Deákovi korteši síce mali inštrukcie, aby nekorumpovali, ale brali to tak, že v tomto systéme niet inej možnosti.

Navyše podvody sa diali aj na vyššej úrovni. Väčšina stolíc bola pod administratívnou kontrolou vládnej strany a úradníci napríklad schválne nezapísali aj stovku z dvoch stoviek oprávnených voličov do volebných zoznamov, ak predpokladali, že by volili opozičnú stranu. Alebo naopak zapísali do zoznamov tých, čo do nich nepatrili, ale bolo isté, že správne zahlasujú.

Napríklad členovia personálu z nejakého grófskeho panstva síce nemali šancu byť oprávnenými voličmi, lebo neplatili požadované dane, ale bolo isté, že lojálne zahlasujú za svojho pána. Tak sa vyrábali voliči.

Za všeobecné tajné hlasovacie právo! hásala publikácia z roku 1906. (zdroj: DIKDA - Slovenská národná knižnica)

Aj sa zastrašovali?

Vörös: Áno, napríklad vytĺkaním okien kameňmi. Pre oponentov to bol jeden z užitočných a lacných nástrojov.

Prípadne nožom zabodli do dverí vyhrážku, že ak pôjdeš voliť, nedožiješ sa rána.

A keďže hlasovanie bolo verejné, každý kandidát mal veľmi dobrý prehľad, a to doslova na hlavu, s kým môže počítať a koho musí presvedčiť.

Voličom to neprekážalo?

Vörös: Pre mnohých voličov bolo súčasťou volieb, že sa dobre najedia a napijú. To boli tí, čo boli presvedčení.

A pre tých, ktorých bolo treba presvedčiť, bol ešte príplatok za hlas. Vznikol mýtus, že zlá bola vládna strana a obeťami bola opozícia a, samozrejme, aj slovenské strany, ale faktom je, že tomuto nastaveniu sa prispôsobovali všetci účastníci politického boja.

To už hovoríme o začiatku 20. storočia?

Vörös: Áno a voľby sa vtedy stávali čoraz drahšími. Tento rozmer sa dosť prehliada. Na jednej strane tu bola maďarizácia, ale takisto treba povedať, že na to, aby sa opozičné strany dostali do parlamentu, museli mať finančné zdroje. A tie mali nemaďarské národné strany veľmi limitované.

Absencia všeobecného volebného práva nebola udržateľná ani v zaostalom Uhorsku, nie?

Vörös: Od volieb v roku 1905 to bola prakticky celospoločenská požiadavka, ktorej vzdorovali len parlamentné politické strany.

Do vypuknutia prvej svetovej vojny a následného rozpadu Rakúsko-Uhorska sa však už volebné právo nepodarilo rozšíriť.

Matej Hanula z oddelenia dejín 20. storočia v Historickom ústave Slovenskej akadémie vied. (zdroj: Jozef Jakubčo)

Klobásky, pivo a ovplyvňovanie

Obyvatelia Slovenska dostali prvý raz možnosť podieľať sa na budúcnosti po vzniku Československa. Kedy sa zaviedlo všeobecné volebné právo?

Hanula: Prvé demokratické voľby Československu sa konali dva roky po vzniku štátu, v roku 1920.

A ten rozdiel vidno na zaujímavom porovnaní: na Slovensku bolo vtedy vyše 1,1 milióna voličov.

Toľko voličov bolo za monarchie vôbec v celom Uhorsku, dokonca ešte o niečo menej.

Ako sa popisujú voličia, zákon z roku 1919 o stálych voličských soznamoch s vysvetlivkami. (zdroj: DIKDA - Slovenská národná knižnica)

Tomáš Garrigue Masaryk prišiel s konceptom demokracie a všeobecného volebného práva. Bol to však filozof, vzdelanec. Dokázal niekto ľudu vysvetliť, čo to všetko vlastne znamená, že majú svoj hlas?

Hanula: Elity chápali, že nastáva veľká zmena a časť z nich mala obavy, ako prvé voľby na Slovensku dopadnú.

Spoločnosť bola navyše ovplyvnená piatimi rokmi vojny, časť bola zradikalizovaná, zvažovalo sa, či na Slovensku neodložiť voľby, nepočkať s nimi až do ďalších volieb.

Nakoniec to dopadlo lepšie, ako sa čakalo.

Vyučovala sa občianska náuka v školách? Pracovalo sa s mládežou?

Hanula: Občianska náuka sa vyučovala od roku 1922 v štátnych školách a mali ju aj v cirkevných školách.

Nech žije vydobylé všeobecné tajné volebné právo - transparent na manifestácii v máji 1920 v Ružomberku. (zdroj: Liptovské múzeum v Ružomberku)

Kto to vysvetľoval dospelým? U mnohých bola gramotnosť otázna, nechápali zmysel demokracie, podľa zvyku sa stále skláňali pred bývalými pánmi, takže to museli dokonca zakázať zákonom. Naozaj pochopili zmysel občianskej spoločnosti a že nejde len o to dať hlas prvému, kto ich opije rožkom?

Hanula: So vzdelávaním dospelých sa pracovalo na pôde rôznych osvetových spolkov, organizovali sa kurzy výchovy k občianstvu, vysvetľovali sa základné princípy ústavy a mechanizmy, ktorými sa obsadzujú orgány štátnej moci, ich kompetencie.

Proces vzdelávania obyvateľstva k uvedomelému občianstvu bol samozrejme dlhodobý, ale od 30. rokov 20. storočia sa už dá konštatovať, že veľká časť populácie základné princípy fungovania politického systému a občianskej spoločnosti chápala.

Účasť na voľbách v Československu bola mimochodom povinná, za neúčasť mohli človeka stíhať. Volilo okolo 90 percent, okrem ťažko chorých alebo ľudí vzdialených viac ako 100 kilometrov od svojej volebnej miestnosti.

Dobová karikatúra k voľbám. (zdroj: DIKDA - Slovenská národná knižnica)

V demokracii dostali prvýkrát volebné právo všetci dospelí muži aj ženy. Aké boli na to reakcie?

Hanula: Zaznievala obava, že ženy sa dajú ľahšie ovplyvniť pri svojom rozhodnutí, hoci aj miestnymi farármi.

Tieto hlasy sa objavovali v dobovej publicistike a aj počas prijímania volebných zákonov zo strany slovenských hlasistov okolo Vavra Šrobára.

Práve vtedy sa navrhovalo, aby na Slovensku v prvých voľbách nevolili ženy. Prevalcovala ich však koalícia sociálnej demokracie a ľudákov z Hlinkovej strany.

Sociálni demokrati si nevedeli predstaviť, žeby platili iné predpisy v českých krajinách a iné na Slovensku, a pri ľudákoch sa hovorilo, že asi naozaj mohli rátať s ovplyvňovaním v kostoloch.

Farári pred voľbami bežne agitovali v kostoloch?

Hanula: Áno a nielen pred voľbami, malo to korene ešte v časoch monarchie, vezmite si, že štúrovci, mnohí národovci a politickí predstavitelia boli evanjelickí a katolícki kňazi.