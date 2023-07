Bátor: Verejná mienka na Slovensku je do veľkej miery odrazom toho, ako komunikujú politici

Hovorí o summite NATO vo Vilniuse.

Text je prepisom z relácie Rozhovory ZKH, ktorá vznikla pre video.sme.sk. Prepísal ho Oliver Kostanjevec.

Veľvyslanec Slovenska pri NATO PETER BÁTOR hovorí, že po summite vo Vilniuse už Ukrajina nebude čakať, ako sa rozhodnú členovia Severoatlantickej aliancie a čo jej oznámia, ale bude s nimi sedieť za jedným stolom a spolurozhodovať.

„Je obrovský rozdiel medzi rokom 2008, keď sme povedali, že Ukrajina sa stane členom NATO, a summitom v roku 2023,“ opakuje.

A zároveň vyjadruje pochopenie pre to, keď je ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj priamejší, ako západní diplomati.

„Nemá luxus hrať sa so slovami a čakať dva či tri dni na ďalšie rozhodnutie. Potrebuje mať každý deň dostatok všetkého na to, aby dokázal brániť svojich vlastných obyvateľov na svojom vlastnom území.“

Peter Bátor od roku 2021 je veľvyslancom Slovenskej republiky pri NATO,

predtým bol poradcom prezidentky pre zahraničnú politiku, bezpečnosť a obranu,

v minulosti pôsobil na ministerstve obrany aj ministerstve zahraničných vecí,

vyštudoval medzinárodné vzťahy a diplomaciu na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela, kde získal aj tituly PhDr. a PhD. v odbore medzinárodné vzťahy.

Pozvánka do NATO pre Ukrajinu neprišla. Aliancia na summite vo Vilniuse len zopakovala prísľub, že Ukrajina raz vstúpiť do NATO môže. Nie je to pre Ukrajinu sklamanie? Nič zásadné pre nich na summite nepadlo. Len to, čo počúvajú už veľa rokov, že raz do NATO vstúpiť môžu.

Je obrovský rozdiel medzi rokom 2008, keď sme povedali, že Ukrajina sa stane členom NATO, a summitom v roku 2023, kde sme nielenže zopakovali to, že sa ním stane, ale aj sme presne povedali, že je k tomu nejaký proces. Už sme neodpovedali na otázku, či sa Ukrajina má stať členom NATO, ale ako sa to stane.

V novom formáte sedí Ukrajina ako rovnocenný štát. Už sa nebudeme baviť ako členovia Severoatlantickej aliancie o Ukrajine a potom jej oznámime, ako sme sa rozhodli, ale bude sedieť za jedným stolom s nami a bude spolurozhodovať.

Keď to čítame celé a nie vetu po vete, je to výrazný posun aj v nálade v aliancii. Možno to nie je cítiť z jazyka na papieri, ale v miestnosti bolo cítiť, že štáty, ktoré sedeli okolo stola, už neuvažovali v intenciách, že možno raz. Naozaj sa rozprávalo, že Ukrajina sa stane členom NATO a o dohode, ako to urobíme. To je podľa mňa najväčší posun.

Aj skeptické štáty, napríklad Nemecko, súhlasili s vetou, že pripravujeme Ukrajinu na členstvo v NATO. Už len slovo členstvo a cesta k nemu sú malé posuny, ktoré možno verejnosť nevníma až tak zásadne. Ale my, ktorí sme na tom pracovali celé mesiace, vieme, že to sú pomerne zásadné veci.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ešte po ceste na summit NATO do Vilniusu neskrýval frustráciu. Potom sa trošku upokojil a zároveň zaznieval napríklad od britského ministra obrany názor, že Ukrajina by mala byť čiastočne aj vďačná za dodávky zbraní a že sa mu zdá, že to tak úplne nie je. Nedá sa rozumieť frustrácii Volodymyra Zelenského, ktorému zomierajú ľudia v krajine?

Súhlasím. Je pravda, že každý deň, keď Ukrajina nemá dostatok munície, znamená mŕtvych ľudí na ukrajinskej strane.