Hlavný aktér vojny v polícii Kaľavský je vinný z korupcie, dostal sedem rokov vo väzení

PEZINOK. Hlavného aktéra vojny v polícii Jána Kaľavského odsúdil špecializovaný súd na sedem rokov. Sudca Miroslav Mazúch ho uznal vinným za korupciu a vynášanie utajovaných informácií z polície, čím zneužíval svoju právomoc a maril spravodlivosť.

Trest si Kaľavský odpyká vo väzení s minimálnym stupňom stráženia. Zároveň dostal aj finančný trest päťtisíc eur.

Sudca hodnotil Kučerkove protichodné výpovede

Kaľavský v zbore pôsobil na pozícii šéfa operatívcov. Podľa verdiktu vopred prezradil podnikateľovi Petrovi Petrovovi prezývanému Tiger a ďalším napríklad chystané policajné akcie Očistec či Judáš, pri ktorých polícia zadržiavala vysokopostavených ľudí.

Sudca Miroslav Mazúch sa v rámci odôvodnenia verdiktu vyjadril aj k ďalšej kľúčovej postave vojny v polícii, a to Mariánovi Kučerkovi. Ten je rovnako ako Kaľavský na úteku v Bosne a Hercegovine.

Kučerka pôvodne po svojom obvinení vypovedal proti Kaľavskému, no neskôr otočil a na hlavnom pojednávaní ho už hájil. Kučerka rovnako ako Kaľavský vypovedal cez telemost.

„Jeho výpoveď z prípravného konania som vyhodnotil ako hodnovernú a výpoveď z hlavného pojednávania ako nepravdivú,“ vyhlásil Mazúch.

Vysvetlil to tým, že Kučerka pred súdom nevedel dostatočne vysvetliť podstatné rozdiely vo svojej výpovedi. Naopak, pôvodných výpovedí v prípravnom bolo niekoľko, zakaždým hovoril to isté, a to pred vyšetrovateľom aj pred prokurátorkami.

Kučerka môže spoznať verdikt ešte v júli

Kučerka je aj sám neprávoplatne odsúdený za prijímanie úplatku, a to na jedenásť rokov. Aktuálne čaká na definitívny verdikt, ktorý však Najvyšší súd odďaľuje kvôli tomu, že čakal na výsledok azylového konania v Bosne a Hercegovine. Tá však pred pár týždňami Kučerkovi odmietla poskytnúť azyl, a tak je možné, že expolicajt spozná definitívny verdikt ešte koncom júla.

Kaľavského súdili v neprítomnosti, keďže je už približne dva roky na úteku v Bosne a Hercegovine, kde žiada o azyl. V marci vypovedal cez telemost, vinu poprel. Držal sa vopred pripravených písomných poznámok a sústredil sa skôr na iných ľudí z polície než na vlastné obvinenia.