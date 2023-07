Šéf ŠÚKL: Sedemnásť lekární, ktoré nelegálne vyvážali lieky, bude pokuta iste bolieť

Lekární zapojených do nelegálneho vývozu už medzičadom odhalili skoro tridsať

BRATISLAVA. Ministerstvo zdravotníctva a Štátny ústav pre kontrolu liečiv v prvej polovici mája oznámili, že odhalili 17 lekární, ktoré nezákonne reexportovali do zahraničia lieky za vyše štyri milióny eur.

Štátni kontrolóri liečiv ani ministerstvo však nechcú zverejniť ich zoznam. Medzitým ich počet vzrástol, aj škoda, ktorú spôsobili. O niekoľko miliónov eur.

Šéf Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv PETER POTÚČEK v rozhovore pre SME hovorí: prečo nechcú zverejniť zoznam liekov zapojených do reexportu

ako odhalili lekárne, ktoré nelegálne obchodovali s liekmi

prečo im navrhujú takú nízku pokutu

či by pomohlo, keby im zobrali povolenie

Ako sa ŠÚKL podarilo odhaliť priekupníkov s liekmi?

Na začiatku to bola práca s dátami. Na základe hlásení od distribútorov liekov a držiteľov ich povolení sme vedeli, koľko liekov sa doviezlo, koľko z nich nakupujú ktoré lekárne, koľko z nich sa uhradilo a koľko sa použilo v systéme.

Po tomto všetkom sme dostali obraz o ich tokoch. Videli sme, ako sa tieto lieky pohybujú medzi lekárňami a pacientom. Na konci vznikol rozdiel medzi tým, čo sa na Slovensko priviezlo, a tým, čo sa na našom trhu spotrebovalo.

Videli ste pohyb liekov v reálnom čase alebo s časovým odstupom?

Bohužiaľ na Slovensku nie je taký kvalitný informačný systém, aby nám umožnil vidieť tieto dáta v reálnom čase. Vieme sa na ne pozrieť iba post hoc (potom - pozn. red.) a iba ak máme nejaké podozrenie.

To vzniká väčšinou na základe podnetu spoločnosti, ktorá lieky na trh dováža. Hlási nám, že si opakovane všimla nezvyčajne vysokú spotrebu. Takýto podnet nám indikuje, že časť daných liekov sa vyviezla.

V takom prípade si dávame dokopy všetky čiastkové údaje o dotknutých liekoch - ich dovoz, spotrebu a pohyb. Zároveň vieme celkom presne identifikovať lekárne, v ktorých lieky miznú.

Ako rýchlo viete nelegálny obchod identifikovať?

Reálne konáme iba na základe podnetov. Prichádzajú v miernom časovom omeškaní.

V akom? Hovoríme o dňoch?

Hovoríme o mesiacoch. Poviem príklad. Spoločnosť objedná na slovenský trh zásoby nejakého lieku, ktoré by mali podľa údajov o jeho spotrebe vydržať dva mesiace. Po dvoch týždňoch však firma dostane informáciu z trhu či od lekárov, ktorí liek predpisujú, že už nie je dostupný. Znamená to, že liek sa minul dva až trikrát rýchlejšie, než ako by sa mal minúť za normálnych okolností. Vtedy nám dáva držiteľ alebo dodávateľ lieku na Slovensko podnet a my ho začíname prešetrovať.

Časový posun vyhovuje obchodníkom, lebo lieky stihnú vyviezť?

V podstate áno. Do budúcnosti by bolo určite ideálne, keby sme mali softvér, ktorý zaviedli niektoré členské štáty Európskej únie, napríklad Dánsko. Vedia pomocou neho v reálnom čase sledovať trh. Vedia veľmi rýchlo reagovať nielen na ilegálny reexport, ale aj na nedostupnosť liekov. Dokonca vedia na základe odhadov predvídať predpoklad predaja a spotreby liekov.

Je problém mať takýto systém aj na Slovensku?

Myslím si, že je to len otázka priorít. Predovšetkým potrebujeme určiť, kto to bude realizovať a kto bude tie dáta spracovávať. Chýba nám odpoveď na otázku, kto takúto objednávku zadá a kto bude majiteľom zozbieraných dát.

Nemôže ŠÚKL aktívne vyhľadávať prípady nelegálnych reexportov bez toho, aby čakal na podnety?