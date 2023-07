Ranný brífing: Krtko v polícii dostal sedem rokov, Ukrajina chce napodobniť Slovensko

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Súd odsúdil šéfa bratislavských operatívcov Jána Kaľavského na sedem rokov. Verdikt hovorí o tom, že z polície vyniesol informácie o chystanom zadržiavaní vplyvných ľudí. Trest si však možno nikdy neodsedí, keďže je na úteku v Bosne a Hercegovine.

Starosta Kyjeva Vitalij Kličko navštívil Bratislavu. Porozprával o tom, aká je situácia v hlavnom meste Ukrajiny aj o budúcoročných prezidentských voľbách. Ocenil tiež Bratislavu a Slovensko, za posledné roky sme podľa neho urobili ohromný pokrok.

Na hraniciach máme vojnu, máme za sebou globálnu pandémiu a žijeme najväčšiu ekonomickú krízu snáď od tridsiatych rokov, no zdá sa, že momentálne najväčšou predvolebnou témou Slovenska sú medvede. Nielenže sa k nim vyjadrujú politické strany, rozpráva o nich aj generálny prokurátor či prezidentka. Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete vypočuť aj v mobilnej aplikácii SME.

Robil krtka v polícii a stojí za nahrávkami, ktoré púšťa Fico. Expolicajta Kaľavského odsúdili

Ján Kaľavský v zozname osôb v pátraní. (zdroj: Ministerstvo vnútra)

V júni 2021 generálna prokuratúra expresne rýchlo, asi po dvoch týždňoch, zrušila obvinenie bývalého šéfa bratislavských operatívcov Jána Kaľavského. Označila ho za nedôvodné a predčasné. Tento utorok, čiže o dva roky neskôr, Kaľavského za rovnaké skutky špecializovaný súd odsúdil.

K pôvodnému obvineniu zo zneužívania právomoci pribudla aj korupcia, vyzradenie utajovaných skutočností či marenie spravodlivosti. Verdikt hovorí o tom, že Kaľavský z polície vyniesol informácie o chystanom zadržiavaní vplyvných ľudí, ako boli Ľudovít Makó, Norbert Bödör, Tibor Gašpar, Milan Lučanský či Vladimír Pčolinský. Prijímal aj rôzne úplatky.

Za vynášanie informácií, ale aj prijímanie rôznych úplatkov sudca odsúdil Kaľavského na sedem rokov väzenia a finančný trest päťtisíc eur. Ak by ho nezaplatil, má si odsedieť o päť mesiacov navyše.

Možné však je aj to, že Kaľavský si v skutočnosti neodsedí nič. Už približne dva roky je totiž na úteku v Bosne a Hercegovine, kde požiadal o azyl. Aj do procesu na súde sa zapojil len raz, a to keď v marci vypovedal cez telemost. Celý zvyšok procesu prebehol v jeho neprítomnosti.

Buď odíde Šimko, alebo vedenie polície. Spory zatiaľ neurovnali

Keď sa bude policajný prezident verejne dožadovať krokov voči ministrovi, to už môžu hostia vyhadzovať hlavného. (zdroj: SITA)

Ivan Šimko, ktorý sa počas posledných týždňov dostal do sporov s vedením polície, bol ako jediný z členov úradníckej vlády ministrom aj v minulosti. Napriek tomu bola voľba postaviť do vedenia ministerstva vnútra práve jeho najväčším prekvapením spomedzi nominácií.

Návrat politika z čias Dzurindových vlád by predpokladal málokto. Šimko nebol prvou, ale až niekoľkou voľbou v poradí na čelo ministerstva. V zložitej situácii, keď sa v rezorte odohráva pre verejnosť ťažko prehľadná vojna v bezpečnostných zložkách, nebolo jednoduché nájsť človeka, ktorý by sa odhodlal ministerstvo viesť.

Šimkovi, ktorý si ako jednu z priorít sám určil aj stabilitu bezpečnostných zložiek v čase hybridnej vojny, sa plán rozpadá po dvoch mesiacoch v úrade. Policajný prezident Štefan Hamran a širšie vedenie polície vrátane riaditeľa NAKA Ľubomíra Daňka či riaditeľa policajnej inšpekcie Petra Juhása, hrozia odchodom.

Podľa informácií denníka SME sa vedenie polície so Šimkom nezhodlo v niektorých personálnych otázkach aj v pohľade na riešenie niektorých citlivých káuz. Hoci sa premiér snažil o urovnanie sporov, podľa zdrojov SME je dnes situácia v štádiu, že buď skončí vo funkcii minister Šimko, alebo vedenie polície. Obe strany sa s prezidentkou dohodli, že svoje konkrétne výhrady nebudú zverejňovať, kým sa vec nevyrieši.

Spor už treba uťať: Dnes je už veľmi ťažké si myslieť, že policajný prezident Štefan Hamran vybuchol len pre nepodarený status Šimka, ktorého uvedenie na pravú mieru bolo hneď naporúdzi. O čo v spore ide, vedia len oni sami plus premiér Ľudovít Ódor a prezidentka. Nie však verejnosť, píše Nataša Holinová.

Poradca pre urgenty: Pred štyrmi rokmi bol členom komisie sporného výberu staníc záchraniek. Teraz sa Peter Salon stal poradcom šéfa služobného úradu ministerstva zdravotníctva Michala Beláka pre urgenty. Ministrom je Michal Palkovič, ktorý bol v roku 2019 šéfom spomínanej komisie.

Pred štyrmi rokmi bol členom komisie sporného výberu staníc záchraniek. Teraz sa Peter Salon stal poradcom šéfa služobného úradu ministerstva zdravotníctva Michala Beláka pre urgenty. Ministrom je Michal Palkovič, ktorý bol v roku 2019 šéfom spomínanej komisie. Výstrahy pred búrkami: V stredu sa môžu na Slovensku vytvárať supercely a priniesť veľké krúpy. Počasie čiastočne ovplyvní rozsiahly búrkový systém nad Alpami. Meteorológovia vydali výstrahy prvého stupňa pre celé územie Slovenska.

V stredu sa môžu na Slovensku vytvárať supercely a priniesť veľké krúpy. Počasie čiastočne ovplyvní rozsiahly búrkový systém nad Alpami. Meteorológovia vydali výstrahy prvého stupňa pre celé územie Slovenska. Markíza mení šéfa: Novým generálnym riaditeľom a konateľom TV Markíza sa od septembra stane Peter Gažík. Vystrieda Matthiasa Setteleho, ktorý zotrvá v televízii ako konateľ do konca októbra, aby bola zabezpečená kontinuita riadenia a plynulý prechod zodpovedností.

Kličko v Bratislave: Ak sa Rusi znovu pokúsia obsadiť Kyjev, máme pre nich nachystaných veľa prekvapení

Vitalij Kličko v Bratislave (zdroj: SME - Marko Erd)

Bolo by chybou, keby sme sa teraz rozprávali o politických ambíciách. Ak by sme túto vojnu nevyhrali, môžeme hovoriť akurát tak o voľbách v ruskej ríši, hovorí pre SME starosta Kyjeva Vitalij Kličko, o ktorom sa špekuluje, že by v ďalších voľbách mohol kandidovať proti Volodymyrovi Zelenskému.

„Jednota v Ukrajine, alebo aj okolo nej, je kľúčom k mieru a slobode,“ hovorí Kličko. „Občania totiž od nás očakávajú jednotu, ktorá nás dovedie k úspechu.“

V športe musíte hrať podľa jasných pravidiel. Ak ich porušíte, diskvalifikujú vás. Táto vojna nemá pravidlá. Vo vojnách platí, že sa nesiaha na ženy, deti, starých ľudí. Pozrite sa na fotky z Buče, z Irpiňa, kde agresor zabíjal deti, babičky, starčeka na bicykli, ktorý niesol zemiaky, tínedžerov. Prečo týchto ľudí zabili, pýtal sa Kličko.

V rozhovore hovorí aj o tom, či ako starosta hlavného mesta krajiny vo vojne čerpá aj zo skúseností zo svojich boxerských čias, prečo podľa neho Rusi stále ostreľujú Kyjev, či má obavy, že sa znovu pokúsia obsadiť hlavné mesto alebo aj o tom, ako by mala prebiehať rekonštrukcia Ukrajiny po vojne a v čom môže byť inšpiráciou Slovensko.

V krátkosti z Ukrajiny:

Týždeň na Ukrajine: Putin sa vyhráža, že ak Ukrajinci začnú používať Američanmi dodanú kazetovú muníciu, začnú ju používať aj Rusi. Human Rights Watch pritom už zdokumentovala prípady, keď tieto kontroverzné zbrane Rusi na ukrajinskom území použili, pričom nimi nečistili mínové polia a obranné línie útočníka, ako to majú podľa oficiálnych vyjadrení v pláne Ukrajinci, ale ničili domy, školy, nemocnice a zabíjali civilistov. Prinášame prehľad hlavných udalostí posledného týždňa vojny na Ukrajine, ktorá trvá už 510 dní.

Putin sa vyhráža, že ak Ukrajinci začnú používať Američanmi dodanú kazetovú muníciu, začnú ju používať aj Rusi. Human Rights Watch pritom už zdokumentovala prípady, keď tieto kontroverzné zbrane Rusi na ukrajinskom území použili, pričom nimi nečistili mínové polia a obranné línie útočníka, ako to majú podľa oficiálnych vyjadrení v pláne Ukrajinci, ale ničili domy, školy, nemocnice a zabíjali civilistov. Prinášame prehľad hlavných udalostí posledného týždňa vojny na Ukrajine, ktorá trvá už 510 dní. Odveta za Kerčský most: Ruské sily v noci zaútočili na Mykolajiv a Odesu. Moskva tvrdí, že útoky boli odvetou za Kerčský most. Ten spája Rusko s Krymom. Z útoku na most Moskva obviňuje Ukrajinu.

Ruské sily v noci zaútočili na Mykolajiv a Odesu. Moskva tvrdí, že útoky boli odvetou za Kerčský most. Ten spája Rusko s Krymom. Z útoku na most Moskva obviňuje Ukrajinu. Rusko zhromaždilo sily: Rusko sústredilo pri ukrajinských mestách Kupjansk a Lyman vyše stotisíc vojakov a snaží sa tam prelomiť obranu, vyhlásil hovorca východného zoskupenia ukrajinských vojsk Serhij Čerevatyj.

Dlhšie a ničivejšie: Lesné požiare sa vo svete vyskytujú čoraz častejšie, zvyšuje sa ich intenzita aj trvanie. V Kanade plamene od začiatku roka zničili plochu porovnateľnú s rozlohou Maďarska a prelomili tak rekord z roku 1989.

Lesné požiare sa vo svete vyskytujú čoraz častejšie, zvyšuje sa ich intenzita aj trvanie. V Kanade plamene od začiatku roka zničili plochu porovnateľnú s rozlohou Maďarska a prelomili tak rekord z roku 1989. Sčítanie labutí: Na rieke Temža sa začalo tradičné sčítanie labutí. Tento rok sa prvýkrát koná za vlády nového panovníka, kráľa Karola III., vlastníka takmer všetkých voľne žijúcich labutí bielohlavých v Spojenom kráľovstve.

Na rieke Temža sa začalo tradičné sčítanie labutí. Tento rok sa prvýkrát koná za vlády nového panovníka, kráľa Karola III., vlastníka takmer všetkých voľne žijúcich labutí bielohlavých v Spojenom kráľovstve. Z exkurzie do Severnej Kórey: Američan, ktorý je údajne vojak, prešiel z Južnej do Severnej Kórey počas exkurzie v pohraničnej dedine v demilitarizovanej zóne. Bezprostredne neboli známe nijaké informácie o tom, ako alebo prečo prešiel do KĽDR. Pokusy o prechod hraníc majú zvyčajne opačný smer.

Do firiem nabehli biele kone z Rumunska a Maďarska. A daniarom dlhy

Banská Bystrica. Ilustračné foto. (zdroj: Ján Krošlák)

Na prvý pohľad to vyzerá ako jednoduchá schéma. Majiteľ firmy sa v istej fáze podnikania rozhodne, že ju predá. Najčastejšími kupujúcimi sú občania Maďarska či Rumunska.

Ubehne pár mesiacov a daniari pri kontrole zisťujú, že vo firme niečo nie je v poriadku. Nachádzajú miliónové daňové nedoplatky.

Nejde len o teóriu. Keď sme pátrali po najväčších dlžníkoch finančnej správy v Banskobystrickom kraji, na podobnú schému sme narazili vo viacerých prípadoch.

INDEX v ďalšej časti seriálu Čierne ovce rozoberá desať najväčších dlžníkov finančnej správy z Banskobystrického kraja.

V krátkosti z ekonomiky:

U Lipšica majú problém: Úrad špeciálnej prokuratúry hľadal v júni šiestich prokurátorov, našiel iba jedného. Na prokuratúre, ktorej šéfuje Daniel Lipšic, chýbajú posily už dlhšie. Dôvodov, prečo sa mu nedarí zohnať ľudí, je zrejme viacero.

Úrad špeciálnej prokuratúry hľadal v júni šiestich prokurátorov, našiel iba jedného. Na prokuratúre, ktorej šéfuje Daniel Lipšic, chýbajú posily už dlhšie. Dôvodov, prečo sa mu nedarí zohnať ľudí, je zrejme viacero. Minimálna mzda: Zástupcovia zamestnávateľov a odborárov sa na výške hrubej minimálnej mzdy na Slovensku na rok 2024 do polovice júla nedohodli. Do rokovaní teraz vstupuje vláda.

Zástupcovia zamestnávateľov a odborárov sa na výške hrubej minimálnej mzdy na Slovensku na rok 2024 do polovice júla nedohodli. Do rokovaní teraz vstupuje vláda. Twitter má problémy: Spoločnosť Twitter prišla od vlaňajšej kúpy multimiliardárom Elonom Muskom o takmer polovicu príjmov z reklamy. V júni podľa neho spoločnosť nezaznamenala taký nárast tržieb, aký sa očakával, ale júl je vraj o niečo sľubnejší. Cash flow však zostáva záporný.

Bod zlomu prišiel pred tromi rokmi. Nebyť Tour, už nie som v cyklistike, hovorí Sagan

Peter Sagan. (zdroj: Reuters)

Stále je hviezdou, ktorá priťahuje fanúšikov. Keď v piatok spolu s ďalšími cyklistami čakal na štart etapy Tour de France, jeden z fanúšikov nečakane preskočil zábrany, rozbehol sa k Petrovi Saganovi a objal ho.

Musela ho vyviesť polícia, ale slovenský cyklista bol pokojný. Nečakaný incident. V časoch jeho najväčšej slávy nebolo ťažké identifikovať, kde je jeho karavan alebo tímový autobus.

Zakaždým sa okolo neho tlačilo najviac fanúšikov a cestou na štart sa k nemu naťahovalo najviac rúk s fixkou s prosbou o autogram alebo s prosbou o spoločnú fotografiu. Tento rok je ich možno menej, ale u fanúšikov má stále špeciálne miesto.

„Nie je to môj najlepší rok z pohľadu výsledkov, ale stále chodia za mnou fanúšikovia, ktorí sa chcú odfotiť alebo chcú podpis. Je to skvelé,“ opisuje Sagan.

"Užívam si kontakt s ľuďmi a atmosféru. Vnímam Tour z trochu iného uhla ako v minulosti. Tour sa nezmenila, ale cyklistika áno." Aktuálna sezóna je trochu ako rozlúčkové turné.

Vingegaard dal súperovi knokaut: Pred časovkou na Tour de France mnohí odborníci favorizovali Tadeja Pogačara. Zvlnená trať mu vraj bude pasovať. Lenže už na prvom medzičase mal Jonas Vingegaard náskok 16 sekúnd. V závere mal svojho najväčšieho súpera na dohľad a trasu dokázal prejsť o minútu a 38 sekúnd rýchlejšie ako jeho rival. Vo futbale by to bol debakel s päťgólovým rozdielom.

Ďalšie športové správy Športový prehľad: Denne to najdôležitejšie zo športu. Odoberať >

Najprv akoby ju objal celý vesmír, potom padla na dno. Pervitín ju na roky zavrel do liečebne

Respondentka Andrea, 44 rokov. Už dvanásť rokov sa jej darí abstinovať od užívania drog. (zdroj: SME/Marko Erd)

Drogy. Vraj každý si dokáže nájsť tú svoju, s ktorou všetko do seba zapadne, s ktorou to "klikne". U niekoho je ňou kokaín, u iného heroín, u ďalších pervitín a iné. Andrea vyrastala v 90. rokoch a pamätá si vlnu, keď do hlavného mesta prišli tieto látky vo veľkom. Z mnohých jej známych sa stali narkomani a ona v nich videla odstrašujúci príklad. Napriek tomu si drogy časom našli aj ju.

Tie typicky diskotékové ako extáza či LSD ju obišli. Na tanec aj večierky mala vždy dosť energie. No keď mala po dvadsiatke, niečo sa zlomilo. "Na párty ktosi priniesol kokaín. Vyskúšala som ho, ale vôbec ma to nebavilo, vravela som si - toto je ono? Bola som z neho skôr unavená. O pár mesiacov ho niekto priniesol znova, opäť som ho skúsila, ale akurát som po ňom dokázala vypiť viac alkoholu," opisuje.

Až do tretice prišla úplne nová skúsenosť. "Znovu sme boli na nejakej párty, ľudia sa snažili zohnať koks, ale chlapec, ktorý ho tam predával, povedal, že už nemá. No mal niečo iné. A tak som sa prvýkrát dostala k pervitínu." Andrea s priateľmi netušili, čo daná látka robí, chceli ju len vyskúšať.

"Dodnes si pamätám ten pocit, ktorý vo mne vyvolala. Viacerí ľudia ho opisujú podobne, keď vyskúšajú tú 'svoju' drogu. Bolo to, akoby ma objal celý vesmír. Všetky bolesti, ktoré som dovtedy prežívala - rozvod rodičov, úmrtie otca aj sexuálne násilie od bývalého partnera akoby zmizli a zrazu som sa cítila ako najsilnejšia žena na svete," opisuje 44-ročná žena počiatok svojej cesty k závislosti.

V krátkosti o rodine a vzťahoch:

Martina Moravcová: Takmer tridsať rokov žije v Amerike, no na Slovensko sa vracia pravidelne a rada. Slováci totiž podľa jej slov viac zapúšťajú korene a tie má jedinečná plavecká ikona Martina Moravcová v rodných Piešťanoch. Po slovensky funguje aj v ďalekom Dallase.

Takmer tridsať rokov žije v Amerike, no na Slovensko sa vracia pravidelne a rada. Slováci totiž podľa jej slov viac zapúšťajú korene a tie má jedinečná plavecká ikona Martina Moravcová v rodných Piešťanoch. Po slovensky funguje aj v ďalekom Dallase. Čerství školáci: Starostlivosť o deti na prvom stupni základných škôl prináša nový súbor radostí i výziev. Od neutíchajúcej zvedavosti, rozvíjajúcej sa osobnosti cez nákazlivý smiech a občasné záchvaty hnevu až po rastúcu nezávislosť. Odborníci vysvetľujú, čo môže rodičom a deťom pomôcť.

Starostlivosť o deti na prvom stupni základných škôl prináša nový súbor radostí i výziev. Od neutíchajúcej zvedavosti, rozvíjajúcej sa osobnosti cez nákazlivý smiech a občasné záchvaty hnevu až po rastúcu nezávislosť. Odborníci vysvetľujú, čo môže rodičom a deťom pomôcť. Pokusy v kuchyni: Čo tak zažiť niečo nové a rovno vo vlastnej kuchyni? Stačí populárne a bežne používané potraviny nahradiť menej známymi, ktoré vám na revanš zaručia neobyčajné chuťové zážitky.

