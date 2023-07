Strany sa pretekajú v hone na medvede. Ministerstvo zatiaľ umlčalo ochranárov

Poľovníci sa vyhrážajú nelegálnym odstrelom.

BRATISLAVA. Z medveďa sa stala hlavná politická téma. Zo strán, ktoré sú v parlamente prevažná väčšina žiada jeho odstrel. O osude najväčšej slovenskej šelmy však zrejme rozhodne až nová vláda.

Tlak zo strany verejnosti prišiel po tom, keď medvede v priebehu 24 hodín napadli troch ľudí.

Na muža pri Sučanoch vyskočila medvedica z hustého porastu pri ceste, keď bol na prechádzke so psom. Na zviera niekoľkokrát vystrelil z legálne držanej zbrane.

Štúdia o početnosti medveďov Na Slovensku je odhadom maximálne 1275 jedincov medveďa hnedého. Najväčšia populácia je evidovaná v Chránenej krajinnej oblasti Poľana, kde má byť 278 jedincov. Vyplýva to zo štúdie zameranej na odhad početnosti medveďa hnedého na Slovensku, ktorú zverejnila Štátna ochrana prírody.

Druhý útok nahlásili zásahovému tímu z lokality pri Liptovskom Hrádku, kde medveď prekvapil muža pri behu v skorých ranných hodinách a vážne ho zranil. Zranený je hospitalizovaný v nemocnici mimo ohrozenia života.

V treťom prípade medveď napadol lesného pracovníka, ktorý mal tiež pri sebe zbraň. Medveďa zabil ešte skôr, ako stihol zaútočiť. Obce rozdeľujú dva národné parky a sú od seba vzdialené len pár desiatok kilometrov.

K medveďom v utorok zasadal aj mimoriadny parlamentný výbor. Dočasný minister životného prostredia Milan Chrenko na ňom prezradil, že výsledky štúdie z Prahy, ktorá má určiť, koľko medveďov na Slovensku je, už dorazili.

Témy sa chopil Pellegrini

K tomu, či medvede strieľať zaujali jasné stanovisko takmer všetky parlamentné strany. Lídri niektorých z nich dokonca do politikárčenia zapojili aj odborníkov.

Najprv tak spravil Peter Pellegrini, ktorý si tlačovku cez víkend zorganizoval priamo v dotknutej obci Vígľaš na Podpoľaní.

Pred kamery sa tam s Pellegrinim postavil prezident slovenskej poľovníckej komory Tibor Lebocký, vicežupan Banskej Bystrice a niekoľko starostov zasiahnutých obcí.

Pellegrini na úvod síce uviedol, že v Hlase z medveďov nechcú robiť politickú tému, no hneď na to si kopol do bývalého ministra životného prostredia a dnes kandidáta za koalíciu OľaNO-KÚ-ZĽ Jána Budaja. Keď povedal, že Budaj o lesoch nič nevie, pretože celý svoj život strávil v bratislavských kaviarňach.

„Jediným riešením je regulácia samotného počtu celej populácie medveďa hnedého,“ pritakal svojmu šéfovi banskobystrický vicežupan Roman Malatinec s tým, že ak ministerstvo nedá oficiálne povolenie na odstrel, tak “situáciu vezmú do vlastných rúk.“

Ochranárov prírody označili za ekoteroristov. „Ľudia na Podpoľaní sa boja chodiť do prírody. A viete, čo ste docielili? Že sa ozbrojujú a normálne budú strieľať tie medvede, akonáhle ich napadnú v sebaobrane,“ vyhrážal sa Malatinec s tým, že rolničky a spreje si môžu ochranári nechať.

Poľovníci žiadajú, aby Slovensko postupovalo podľa švédskeho modelu, kde lovia desať percent prírastku populácie. Medvede mali podľa nich v minulosti jedno, dve mláďatá, zatiaľ, čo dnes je v jednom vrhu aj päť mláďat.