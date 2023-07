Právomoci Žilinku obhajujú strany, ktorým pomohol. Viaceré však avizujú, že ich po voľbách osekajú

SNS a Republika sa zhodujú v tom, že by zrušili špeciálnu prokuratúru.

BRATISLAVA. Bude generálny prokurátor Maroš Žilinka aj po septembrových voľbách tým človekom, ktorý môže stopnúť dôležité kauzy ešte skôr, než sa dostanú pred súd?

Pravdepodobnosť, že mu politici po voľbách siahnu na rozsah kompetencií, je zhruba polovičná. Strany s najväčšími šancami dostať sa do parlamentu, sú totiž v tejto otázke pomerne zásadne rozdelené.

Súčasný stav by nemenili okrem Smeru a Hlasu ani Republika, nečitateľné sú zatiaľ KDH, Sme rodina či SNS. Moc Žilinku by, naopak, chceli oslabiť SaS a OĽaNO, ešte zásadnejšie by postupovalo Progresívne Slovensko.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Ústavný súd upozornil Žilinku, že neoprávnene zasiahol do vojny v polícii. Hrozí mu disciplinárka Čítajte

Na plány hlavných politických strán s prokuratúrou sa denník SME pýtal po tom, ako Európska komisia priamo odporučila Slovensku, aby obmedzilo právomoci generálneho prokurátora. Spravila tak v rámci štvrtej výročnej správy o právnom štáte.

„Právomoc generálneho prokurátora zrušiť vyšetrovanie uplatnená vo viacerých prípadoch korupcie na vysokých miestach naďalej vyvoláva obavy,“ píše sa v správe, ktorá sa zameriava na potreby každej jednej členskej krajiny Únie.