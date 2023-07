Prieskum: Smer a Hlas klesol, polepšilo si Progresívne Slovensko

Najnovšie volebné preferencie agentúry AKO.

BRATISLAVA. Medzimesačný pokles Smeru a Hlasu, stabilný rast Progresívneho Slovenska aj parlamentnú účasť pre SNS a koalíciu OĽaNO-KÚ-ZĽ ukazuje najnovší prieskum agentúry AKO pre TV Joj.



Ak by sa predčasné parlamentné voľby konali tento víkend voliť,vyhrala by ich podľa AKO strana Smer so ziskom 18,1 percenta hlasov. Medzimesačne klesol o 0,9 percentuálneho bodu.

Za ním nasleduje Hlas Petra Pellegriniho so 16,5 percentami. Aj Hlas medzimesačne klesal o 0,7 percentuálneho bodu. Obe strany sa však vrátili na pozície, ktoré im AKO nameralo v máji.

Na rozdiel od nich na stabilne rastovej krivke je tretie Progresívne Slovensko, ktoré by získalo v júli 15,6 percenta hlasov. Rastie už štvrtý mesiac a je to najvyšší zisk strany v meraní agentúry od vyhlásenia predčasných volieb.

O dve desatiny si pohoršila ja SaS, ktorú by volilo 7,6 percenta ľudí. Naopak mierne si polepšilo OĽaNO, ktoré vytvorilo koalíciu s Kresťanskou úniou a stranou Za ľudí. So ziskom 7,2 percenta by sa dostalo do parlamentu.

Stratu generuje extrémistická Republika, ktorá má 6,8 percent. Sme rodina je na úplne rovnakej úrovni, ako v júni so 6,2 percentami. O takmer jedno percento padlo KDH, ktoré by volilo 5,9 percenta ľudí.

Prvýkrát v meraní agentúry AKO sa nad hranicou päť percent potrebných na vstup do parlamentu dostala SNS. V najnovšom prieskume získala 5,1 percenta.

Pred bránami parlamentu by ostali Hegerovi Demokrati s 2,2 percentami, ĽSNS s 1,7 percentami, ale aj Aliancia, ktorá má rovnako. Maďarské fórum získalo 1,4 a Modrí 1,3 percenta.

Podľa volebného modelu by Smer obsadil 31 kresiel v parlamente, Hlas 28, Progresívne Slovensko 26, Saska 13, OĽaNO-KÚ-ZĽ 12, Republika 11, Sme rodina 10, KDH 10 a SNS 9.

Do predčasných parlamentných volieb ostáva 71 dní.