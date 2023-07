Státisíce posielajú ľuďom blízkym strane. Ako OĽaNO míňa milióny od štátu?

Marosz dal v SPF zákazku firme blízkej OĽaNO.

BRATISLAVA. Právnik Miroslav Kadúc pomáha strane OĽaNO s písaním zákonov. Jeho advokátska kancelária KADUC & PARTNERS poskytla strane v minulom roku služby v hodnote 42,7-tisíca eur, rok predtým to bolo len o štyritisíc eur menej.

Kadúc je okrem toho od decembra poslaneckým asistentom Evy Horváthovej (OĽaNO), za čo má mesačnú odmenu vyše tritisíc eur.

Kadúcovej firme sa však darí aj mimo straníckej politiky. V októbri 2022 uzavrela zmluvu na právnické služby so Slovenským pozemkovým fondom (SPF), v rámci ktorej dodnes poskytla služby v sume 250-tisíc eur.

SPF v tom čase viedol Ján Marosz, ktorý bol do roku 2020 poslancom za OĽaNO a za stranu ide kandidovať aj v septembrových voľbách.

„Ešte keď som bol poslanec, tak som vnímal profesionálnu prácu pána Kadúca, preto sme ho oslovili na spoluprácu so SPF,“ vysvetľuje Marosz.

Jeho firmu nevybral cez verejné obstarávanie, pretože pri právnych službách to zákon nevyžaduje. Ešte predtým Marosz vypovedal z rôznych dôvodov zmluvy s dvoma advokátskymi kanceláriami.

O tom, že Kadúc poskytuje právne služby poslancom OĽaNO, Marosz vraj nevedel a keby to vedel, zmluvu by s ním pravdepodobne nepodpísal. „Diskutovali sme, či nehrozí nejaký stret záujmov, ale zo strany pána Kadúca nebolo deklarované, že by nejaký hrozil,“ hovorí Marosz.

Kadúc sa bráni tým, že pre Horváthovú poskytuje služby kratšie ako pre Slovenský pozemkový fond. Predtým bol poslaneckým asistentom Milana Vetráka (OĽaNO), no za symbolické euro. Zmluvy na jedno euro poslanci uzatvárajú preto, aby sa takíto asistenti mohli voľne pohybovať po parlamente.

„Nič som nezatajil, všetky informácie, na ktoré sa pýtate, sú verejné,“ hovorí Kadúc.

O právnych službách pre stranu Kadúc hovoriť nechcel, pretože má povinnosť mlčanlivosti.

OĽaNO vyplatilo v minulom roku aj 30-tisíc inej právnickej firme Toman Consulting. Jej majiteľ Martin Toman hovorí, že vedie legislatívny tím OĽaNO, v ktorom je celkovo päť ľudí. Kadúc je zrejme ďalším z nich.

Aj Toman robil do roku 2020 asistenta Veronike Remišovej, potom za symbolické euro Márii Šofranko a OĽaNO ho napríklad dosadilo do rady Slovenského pozemkového fondu.

Nadpis šedého boxu Ktorým blízkym ľuďom OĽaNO platí tisíce eur?

Ako je OĽaNO vyrovnané s Kresťanskou úniou?

Čo hovorí zákon?

Benevolentné pravidlá

Kým iné strany využívajú na právne služby pri písaní zákonov najmä poslaneckých asistentov, OĽaNO si ich môže s ľahkosťou dovoliť platiť aj zo štátneho príspevku. Aj po skrátení volebného obdobia im štát z daní vyplatil za volebné víťazstvo dohromady takmer 20 miliónov eur.

Ak by išlo o rozpočet akejkoľvek štátnej inštitúcie, tá by musela hospodáriť podľa prísnych pravidiel. Každú podpísanú zmluvu či faktúru by musela zverejniť a pre výberom dodávateľa najskôr vyhlásiť verejné obstarávanie.