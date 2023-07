Som teplý a pekný vták: Američan porovnáva angličtinu so slovenčinou

Správy, ktoré zaujali cudzincov.

10. Holanďan nasadol do drahej a plnej cisterny na košickom letisku, ktorú aj naštartoval

Trest ho neminul: Drunk Dutch man barely remembers airport incident, awaits court file

9. Výlet k fazulárom aj hudba, ktorá vám pripomenie život veľkomesta

Výber podujatí v Bratislave, ktoré vás nebudú stáť ani cent: 3 things to do in Bratislava for free in the next seven days

8. Ďalšia impozantná budova z čias minulých je na predaj na realitnom webe. Pozrite sa, ako dnes vyzerá

Stojí málo, ale predať sa ju nedarí: Old mansion in sought-after tourist area for sale for €75,000

7. Slovensko pomáha Ukrajine, ukrajinská firma teraz pomôže Slovensku

Dvesto "sladkých" pracovných miest vznikne pri Žiline: Ukrainian confectionery firm announces major investment in Slovakia

Ukrajinská firma plánuje postaviť závod pri Žiline. Bude v ňom vyrábať sladkosti. (zdroj: TASR)

6. Bratislava zažije najväčší dúhový pochod, aký mesto kedy videlo

Týždenný výber 10 podujatí v Bratislave: Top 10 events in Bratislava for foreigners

5. Kým Petržalka hľadá novú stenu pre sprejerov, v centre Bratislavy otvoria nové komunitné centrum

Centrum v budove školy, v ktorej sa tvorili slovenské dejiny, bude pomáhať menšinám a utečencom: Bratislava school where history was made to serve as community centre

4. V Indii objavili fosíliu z dôb dinosaurov. Prečo o nej hovoríme?

Slovenský paleontológ bol pri tomto významnom objave: Scientists find fossil lizard from the dinosaur era in India

Graffiti na múroch nedostavaného metra. (zdroj: SME - Marko Erd)

3. Málo sa vie, ako kedysi vinári pestovali dnešné odrody. Je celkom možné, že by nám vôbec nechutili

Dali by ste si absintové víno? History Talks: Absinthe wine?

2. Slovenské jedlo, ktoré sa považovalo za pokrm chudobných, boduje v Európe

Prečítajte si výber pozitívnych príbehov zo Slovenska: Traditional Slovak meal named best European snack, beats Khachapuri and Panzerotti

1. Naučte sa vyslobiť slovo zmrzlina s toľkými spoluhláskami a ste vo vyššej jazykovej lige

Letné frázy v slovenčine pre cudzincov: Slovak Matters: Are you sweating like a pig in a tux?

