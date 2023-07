Teplý čaj prekrví cievy, ľadová voda spôsobí kŕče. Gastroenterológ radí, čo piť v lete

Čo piť v horúcom lete

Značkové sýtené sladené nápoje boli ešte pred pár rokmi takmer jedinou možnosťou, ako sa v kaviarňach alebo reštauráciách osviežiť nealkoholickým nápojom. Dnes v podnikoch stále častejšie môžete nájsť chutnú a zdravšiu alternatívu v podobe rôznych druhov limonád, často aj čerstvo pripravených na mieste.

Obľúbené sú najmä ovocné limonády ako jahodové, melónové či mangové. Hitom sa stávajú fermentované limonády a nealkoholické koktaily. Ak sa chystáte pripraviť si chutnú limonádu doma, chute príliš nekombinujte, stačia dva druhy ovocia či zeleniny.

"Kedysi ľudia najviac pili nealko ako napríklad kokakola a podobne, dnes už ľudia chcú viac skúšať – pijú ľadové čaje, limonády či fermentované limonády, ktoré vyrábame v našich prevádzkach. Väčšinou sú obľúbené osviežujúce letné chute. Minulé leto boli veľmi obľúbené fermenty a predpokladáme, že rovnako to bude aj toto či budúce leto," hovorí Tomáš Holec, bar executive z Medusa Restaurants.

Spestrenie pitného režimu

Ako zdôrazňuje Zdenka Solík, lektorka a odborníčka na výživu, čistá pitná voda je pre ľudské telo najvhodnejšia. Ideálne je vyhýbať sa sladeným nápojom alebo aspoň obmedziť ich množstvo. Príprava domácej limonády pritom môže byť cesta, ako si spestriť letný pitný režim.

"Uhorky, černice, melón – môžete využiť rôzne druhy ovocia či zeleniny. Zachovajte pritom zásadu kombinácie dvoch druhov ovocia, prípadne zeleniny, aby sa vám chute príliš ‚nezmiešali‘. Limonádu si môžete dochutiť aj sirupom na prírodnej baze a ozdobiť lístkami mäty alebo medovky. Najvhodnejšie je podávať ju v primeranej teplote," hovorí Solík.

"Aj v reštauráciách si už našťastie môžeme vyberať z rôznych možností, ak sa nám neperlivá voda zdá fádna. Z pestrej ponuky limonád sú medzi obľúbenými uhorkové, melónové, levanduľové či malinové," dodáva.

Chute známe aj exotické

V prevádzkach Medusa sa podľa Holca limonády robia s čerstvým ovocím alebo z domácich surovín. Niektoré pripravujú v džbánoch priamo v prevádzkach, ale ponúkajú aj vlastné domáce fľaškované limonády. Pri príprave používajú sirupy aj pyré vlastnej výroby, ktorých základom je prevažne ovocie.

"Pyré, či sirup sú nevyhnutnou súčasťou limonády, kde tvoria balans sladkých a kyslých chutí. Limonády miešame tak, aby ich sladkokyslá chuť dobre vyzdvihovala a dopĺňala chuť jedál," vysvetľuje Holec.

Medzi najpredávanejšie patria podľa neho tie, ktoré obsahujú populárne suroviny ako jahoda, rebarbora či mango. V lete potom vládnu aj sezónne chute, ako napríklad vodný melón, žltý melón či marhuľa. Ľudia však radi ochutnajú aj menej tradičné a exotické chute.

"Mohli by sme sem zaradiť napríklad limonádu mango & kumquat (citrusové ovocie pripomínajúce miniatúrne pomaranče), keďže kumquat niektorí nepoznajú. Inému sa zas môže zdať netradičná kombinácia vodného melónu a bazalky alebo limonáda poppy, ktorá obsahuje bazalku, citrón, citrónový tymian a mak. Máme aj limonádu smoky sour cherry, ktorá prekvapí chuťou zaúdenej višne," dodáva.

Fermentované limonády

Pevné miesto u ľudí si postupne nachádzajú fermentované limonády. Sú to limonády, ktoré zjednodušene povedané, prejdú procesom kvasenia. V domácnostiach sa nápoje takéhoto typu robia napríklad z bazy alebo kombuchy, teda tzv. čajovej huby.

"Ak ľudia fermentované limonády ešte neskúsili, odporučil by som im spoznať, čo to vôbec fermenty sú a ako chutia. A v prípade, že už niekedy mali kombuchu alebo inú fermentovanú limonádu, odporúčam spoznať aj iné. Sú rôzne druhy podľa typu fermentácie. My vyrábame klasickú kombuchu, ale aj fermenty s použitím champagne kvasiniek či tibicos kryštálikov,“ vysvetľuje Holec.

"Máme od zákazníkov rôzne dopyty na nealko nápoje bez ľadu, alebo nechladené nápoje. Ak je to možné, vždy im radi vyhovieme, no napríklad u fermentovaných nápojov či limonád to nejde. Jednak vychladené chutia úplne inak, no taktiež, ak hovoríme o fermentoch, je to doslova živý organizmus. Fermenty nie sú pasterizované a musíme klásť veľký dôraz na správne skladovanie."

Nealko koktaily

Ako hovorí Holec, chutné limonády môžu byť niekedy aj dielom náhody. Takým je napríklad aj ich nápoj Nitro first crack, ktorý vznikol v čase, keď spoločnosť začínala s pražením vlastnej kávy.

"Jedna várka sa nám nepodarila, stopli sme ju ešte počas prvého puknutia praženia zeleného zrna a vyskúšali sme z nej vyrobiť coldbrew (studená káva, kedy je krátka extrakcia v horúcej vode nahradená pomalou niekoľkohodinovou extrakciou v studenej vode). Nejde síce o typickú limonádu, no vznikol z toho veľmi vydarený nápoj, ktorý má stále miesto v našej ponuke."