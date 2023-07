Kauza Mýtnik pokračovala vypočutím exministra financií Kažimíra. Potvrdil, že pozná Brhela

Brhel mladší predstavil svoj dôkaz o nevine.

BANSKÁ BYSTRICA. Hlavné pojednávanie v kauze Mýtnik pokračovalo v piatok na Špecializovanom trestnom súde, pracovisko Banská Bystrica, vypočutím exministra financií a guvernéra Národnej banky Slovenska Petra Kažimíra.

Priblížil napríklad svoje vzťahy k mnohým verejne známym ľuďom. V prípade sú okrem iných obžalovaní aj Jozef Brhel so svojím synom, ktorí boli aj v piatok na pojednávaní prítomní.

Kažimír potvrdil, že sa s Brhelom pozná

Kažimír v piatok ráno na súd prišiel a povedal, že bude vypovedať. V časoch jeho vedenia ministerstva financií totiž finančná správa obstarala v rokoch 2013 až 2018 systémy od firmy, ktoré sú podľa obžaloby predražené. Prezidentom Finančnej správy SR bol v tých časoch František Imrecze.

Vo svojej výpovedi Kažimír spomenul aj to, že obžalovaného Jozefa Brhela st. pozná od 80. rokov a je to z čias vysokej školy. Zároveň však potvrdil, že po svojom vstupe do politiky obmedzili stretnutia.

Poznamenal, že pozná jeho rodinu a aj jeho syna, obžalovaného Jozefa Brhela mladšieho. Podotkol tiež, že v minulosti mu Imreczeho predstavil Robert Kaliňák. Ten v piatok sedel v pojednávacej sieni ako advokát obžalovaného Radka Kuruca.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Fleischer usvedčil Brhela len s nevôľou. Na súde ho označil za vizionára Čítajte

Guvernér NBS novinárom po výpovedi povedal, že bola dlhá a odpovedal na množstvo otázok. "Vyjadroval som sa o vzťahoch k množstve ľudí. Nechcem robiť žiadne vlastné súdy na tých stranách, ktoré sa tu zúčastňujú," dodal s tým, že nebude hodnotiť ani sa sa vyjadrovať k žiadnym svedkom.

Obhajca Brhela staršieho Michal Mandzák médiá informoval, že z titulu svojej funkcie nemohol Kažimír ovplyvniť projekty, ktoré boli obstarané na finančnej správe. Tá je podľa jeho slov samostatnou jednotkou a tak sa aj riadi.

Prokurátor Ondrej Repa uviedol, že exminister financií vypovedal najmä k vzťahovým veciam a bolo to v rámci jeho pamäťových možností. "Samozrejme, keďže skutky sa stali dávnejšie, tak veľa vecí si nepamätá. Niektoré relevantné skutočnosti však potvrdil a viaceré skutočnosti poprel," konštatoval. Doplnil, že jeho výpoveď bola totožná s tou v prípravnom konaní.

Brhel mladší predstavil svoj dôkaz o nevine

Pred pojednávaním Jozef Brhel mladší novinárom predstavil svoj dôkaz o nevine. Priblížil, že oslovil medzinárodného experta a znalca z oblasti autorských práv a ich ochrany. "Je to profesor, ktorý o problematike prednáša a skúma ju. Posudok je preložený do slovenčiny a absolútne vylučuje podozrenia z prania špinavých peňazí," vyhlásil.

Obžaloba v kauze Mýtnik sa týka porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku, machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe, legalizácie príjmu z trestnej činnosti a zločinu prijímania úplatku. V jednom skutku bola ustálená škoda prevyšujúca sumu 45 miliónov eur.

Obžalobe z ekonomickej a korupčnej trestnej činnosti čelí šesť osôb, Jozef Brhel, jeho syn Jozef Brhel, bývalý štátny tajomník ministerstva financií Radko Kuruc, Martin Bahleda, Milan Grega a Miroslav Slahučka .