Inšpektorom odhaľujúcim vyvážanie liekov do zahraničia sa vyhrážajú priekupníci

Nelegálny vývoz liekov vyšetruje aj NAKA.

BRATISLAVA. Odhaľujú nelegálny vývoz liekov do zahraničia v miliónoch eur. Inšpektori Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) sú preto vystavení útokom priekupníkov liekov. Potvrdil to pre denník SME samotný ústav.

Ochrana inšpektorov pred priekupníkmi liekov je jedným z dôvodov, prečo ŠÚKL nechce zverejniť zoznam 29 lekární, ktoré sa podieľali na nelegálnom reexporte v hodnote sedem miliónov eur.

„Ide o to, že ľudia, ktorých sa to týka, nie sú milí,“ povedal o priekupníkoch liekov v nedávnom rozhovore pre SME šéf ŠÚKL Peter Potúček. „Nezverejňovaním mien týchto lekární chránime aj bezpečnosť našich zamestnancov,“ dodal.

Práve tieto slová šéfa štátnych kontrolórov liečiv viedli denník SME k tomu, aby sa pozrel na to, ako je to s útokmi na inšpektorov, ktorí odhaľujú nelegálny vývoz liekov do zahraničia.

Na Slovensku je vyše 2200 lekární a viac ako sto distribútorov liekov. Avšak ústav na kontrolu liečiv nemá podľa Potúčka ani 20 inšpektorov.

V článku sa dočítate ako sa priekupníci liekov vyhrážajú inšpektorom,

akú hodnotu má na Slovensku biznis s nelegálne vyvážanými liekmi,

ako funguje ilegálny reexport.

Vyhrážky inšpektorom

„Vyhrážajú sa najmä slovne, cez anonymné telefonáty alebo e-maily, opisuje hovorkyňa ŠÚKL Jana Matiášová, ako prebiehajú útoky priekupníkov liekov na inšpektorov. „V minulosti sme mali aj prípady fyzického zabránenia vstupu inšpektorom do lekárne,“ dodáva.

Šéfa Slovenskej lekárnickej komory Ondreja Sukeľa takéto praktiky nelegálnych obchodníkov s liekmi neprekvapujú.