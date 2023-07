Po Šimkových výrokoch nesedia ani Bírešove. Vyšetrovanie kauzy, na ktorú sa pýtali Hamrana, pokračuje

Padnú ďalšie trestné oznámenia.

BRATISLAVA. Bývalý minister vnútra Ivan Šimko nie je jediný člen vlády, ktorý sa zamotal pri vysvetľovaní sporu s policajným prezidentom Štefanom Hamranom.

Prezidentka Zuzana Čaputová Šimka spolu s premiérom Ľudovítom Ódorom sa postavila za Hamrana a Šimka v stredu odvolala. Dôvody ani jeden z nich jasne nevysvetlil.

Vedenie polície na čele s Hamranom najskôr hrozilo, že sa vzdá funkcií na protest proti Šimkovým praktikám.

Zásahy sa týkali nominácie do funkcií na policajnej inšpekcii a snahy získavať informácie zo živého vyšetrovania nekalých praktík v Pôdohospodárskej platobnej agentúre.

Spor medzi Šimkom a políciou bol aj v tom ako minister komentoval jej prácu na facebooku. Napísal napríklad, že policajti nesmú mať rozviazané ruky a patria pod kontrolu politiky.

Hamran vo štvrtok opísal, ako si ho Šimko predvolal 22. júna – v deň zásahu NAKA na ministerstve pôdohospodárstva a v platobnej agentúre.

Šimko najskôr odmietal, že by sa zaujímal o vyšetrovanie v živých veciach. Tvrdil, že taký spor ani neeviduje. Neskôr vysvetľoval, že to nebol on, kto nezvyčajné stretnutie s Hamranom inicioval. O informácie ho vraj žiadal sám minister pôdohospodárstva Jozef Bíreš.

V článku sa dočítate: Ako kauzu vysvetlil minister pôdohospodárstva.

Aké podozrenia sa vedú voči zadržaným pracovníkom ministerstva.

Čo je nové po zatýkaní na ministerstve a PPA.

„Pán minister sa o to zaujímal, čo bolo logické, a požiadal ma o stretnutie. Tak sme sa aj stretli. Vtedy som volal policajnému prezidentovi a pozval som ho k sebe na toto stretnutie a on mi povedal, že by to nebolo dobré. Tak som to rešpektoval,“ vysvetľoval Šimko pre Denník N.

Polícia mu pritom písomné informácie na vyžiadanie dala, to mu však podľa Hamrana nestačilo.