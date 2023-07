Kufre sa budú snažiť vrátiť majiteľom. V severnejšej časti Rodosu dovolenky pokračujú

Niektorí sa rozhodli radšej neodletieť.

BRATISLAVA. V diaľke za kopcami si ešte včera fotili dym z požiarov, ktoré sa šírili na časti gréckeho ostrova Rodos. Dnes už dym na dohľad nemajú.

Šli sa okúpať a snažia sa užiť si na gréckom ostrove dovolenku, vraví Ivan Sakin, ktorý je ubytovaný v hoteli v časti Kolymbia – na východnej strane ostrova.

„Sledujeme však situáciu. Kontaktovali nás včera z cestovky a pýtali sa, či sme v priadku, či máme všetky informácie. Aj v hoteli nám povedali, že síce nevedia dopredu predpokladať situáciu, ale že ohne sú celkom ďaleko,“ vraví Sakin.

Dovolenkár sleduje správy z gréckych aj zahraničných médií, kontroluje aj aplikáciu zobrazujúcu smer vetra. „Zatiaľ to vyzerá, že je to v poriadku,“ dodal s tým, že požiar by mal byť od nich vzdialený dvadsať kilometrov.

Mnohí dovolenkári, ktorí by mali na Rodos odletieť v utorok či v piatok, riešia, či po evakuácii tisícok ľudí z južných turistických miest vôbec vycestovať.

Aj redakcia SME sa zhovárala s dvomi rodinami, ktoré mali na Rodos odletieť v pondelok nadránom, no rozmysleli si to. Nemali pritom letieť do požiarom postihnutých oblastí, no pre obavy radšej ostali doma.

Nebezpečné oblasti určuje krízový štáb

Požiare trvajú na ostrove dlhom 80 a širokom 40 kilometrov od minulého utorka. Začali v centrálnej hornatejšej oblasti ostrova, no neskôr a presunuli na juh k niektorým známym dovolenkovým miestam, ako sú Kiotari či Gennadi.